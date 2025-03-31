Запорожская ОВА блокирует работу прифронтового предприятия, — директор компании в интервью NADRA.INFO

Предприятие "Смарт Гранит" (бывшее АО "Запорожнерудпром"), которое производит щебеночную продукцию на базе Передаточнинского месторождения в Запорожской области, остановилось из-за отсутствия разрешений со стороны местных властей на проведение взрывных работ.

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Об этом заявила директор ООО "Смарт Гранит" Наталья Иванюк в интервью NADRA.INFO. По ее словам, никаких юридических или безопасностных оснований для блокирования работы предприятия у власти нет.

Как отмечает издание, предприятие "Смарт Гранит" (бывшее АО "Запорожнерудпром"), которое производит щебеночную продукцию на базе Передаточнинского месторождения в Запорожской области, остановилось из-за отсутствия разрешений со стороны местных властей на проведение взрывных работ.

"Есть неофициальная информация, что господин Федоров И.С. (председатель Запорожской ОГА — ред.) дал поручение органам СБУ и Прокуратуры проверить предприятие. Проводилась ли данная проверка и результаты проверки нам не известны. Но предприятие снова стоит, и люди без работы. В общем, ни отказа, ни согласования мы не получили. Повторные многочисленные обращения — также без ответа", — отметила Иванюк.

"Смарт Гранит" уже останавливался во время полномасштабного вторжения в 2023 году — после введения персональных санкций против основателя группы Вадима Новинского, из-за чего было остановлено разрешение на пользование недрами, пишет СМИ. Позже президент Владимир Зеленский скорректировал решение СНБО, что позволило возобновить работу предприятия в июне 2024 года. Оно смогло переработать остатки породы в карьере, но уже в четвертом квартале 2024 года снова остановилось из-за отсутствия сырья, добавляет директор предприятия.

"Мы благодарны Президенту Украины за решение возобновить разрешение на добычу и понимаем, что такое его решение было направлено на обеспечение рационального использования недр и устойчивости экономики прифронтового региона в военное время. Но не понимаем, почему теперь деятельности прифронтового предприятия препятствует ЗОВА и не дает разрешение на взрывы. Без этого разрешения мы не можем работать, ведь не имеем породы", — объяснила проблему директор "Смарт Гранит".

Напомним, Государственная служба геологии и недр возобновила действие спецразрешений на пользование недрами, в том числе ООО "Смарт-Гранит" на добычу гранита, мигматита, гнейса. Соответствующий приказ №293 от 26 июня обнародован на сайте ведомства.