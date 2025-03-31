Запорізька ОВА блокує роботу прифронтового підприємства, – директор компанії в інтерв'ю NADRA.INFO

Підприємство "Смарт Граніт" (колишнє АТ "Запоріжнерудпром"), яке виробляє щебеневу продукцію на базі Передаточнинського родовища в Запорізькій області, зупинилося через відсутність дозволів з боку місцевої влади на проведення вибухових робіт.

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Про це заявила директорка ТОВ "Смарт Граніт" Наталія Іванюк в інтерв’ю NADRA.INFO. За її словами, жодних юридичних чи безпекових підстав для блокування роботи підприємства у влади немає.

Як зазначає видання, підприємство "Смарт Граніт" (колишнє АТ "Запоріжнерудпром"), яке виробляє щебеневу продукцію на базі Передаточнинського родовища в Запорізькій області, зупинилося через відсутність дозволів з боку місцевої влади на проведення вибухових робіт.

"Є неофіційна інформація, що пан Федоров І.С. (голова Запорізької ОВА – ред.) дав доручення органам СБУ та Прокуратури перевірити підприємство. Чи провадилась дана перевірка та результати перевірки нам не відомі. Але підприємство знов стоїть, і люди без роботи. Загалом, ані відмови, ані погодження ми не отримали. Повторні численні звернення — також без відповіді", — зазначила Іванюк.

"Смарт Граніт" вже зупинявся під час повномасштабного вторгнення у 2023 році — після введення персональних санкцій проти засновника групи Вадима Новинського, через що був зупинений дозвіл на користування надрами, пише ЗМІ. Пізніше президент Володимир Зеленський скоригував рішення РНБО, що дало змогу відновити роботу підприємства у червні 2024 року. Воно змогло переробити залишки породи у кар’єрі, але вже у четвертому кварталі 2024 року знову зупинилося через відсутність сировини, додає директор підприємства.

"Ми вдячні Президенту України за рішення відновити дозвіл на видобуток і розуміємо, що таке його рішення було спрямовано на забезпечення раціонального використання надр та сталості економіки прифронтового регіону у воєнний час. Але не розуміємо, чому тепер діяльності прифронтового підприємства перешкоджає ЗОВА і не дає дозвіл на вибухи. Без цього дозволу ми не можем працювати, адже не маємо породи", — пояснила проблему директор "Смарт Граніт".

Нагадаємо, Державна служба геології та надр відновила дію спецдозволів на користування надрами, у тому числі ТОВ "Смарт-Граніт" на видобування граніту, мігматиту, гнейсу. Відповідний наказ №293 від 26 червня оприлюднений на сайті відомства.