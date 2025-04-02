Фармацевтическая компания "Дарница" получила доход почти 7 млрд грн в 2024 году, — данные Opendatabot

Частное акционерное общество "Фармацевтическая фирма "Дарница"" в 2024 году получило доход в размере 6,9 млрд грн, а чистая прибыль компании составила почти 400 млн грн.

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Для сравнения, по данным Opendatabot, в 2020 году доход компании составлял 3,6 млрд грн, в 2021 — 4,4 млрд, в 2022 — 5,2 млрд, а в 2023 — 7 млрд грн. Таким образом, за четыре года доход "Дарницы" почти удвоился. Об этом говорится в материале издания Апостроф.

Издание напоминает, что недавно в интервью Украинской правде представитель фармацевтической компании "Дарница" Екатерина Загорий заявляла, что себестоимость некоторых лекарственных средств в конечной цене может составлять лишь 15%, а маржа производителя на отдельных препаратах доходить до 85%. Также она отметила, что завод может сначала запускать препараты дешево, чтобы завоевать рынок, и постепенно поднимать цену.

По данным исследования Proxima Research, за два года "Дарница" повысила цены на один из самых популярных препаратов "Цитрамон" на 120%, говорится в материале.

Как сообщалось, в марте 2025 года в Украине были введены масштабные меры для снижения цен на лекарства. Согласно указу Президента, стоимость 100 наиболее важных украинских препаратов должна снизиться на 30%. Журналисты отмечают, что одной из причин стали данные о сверхприбыли фармпроизводителей и завышение цен, что ограничивало доступ украинцев к необходимым медикаментам.