Фармацевтична компанія "Дарниця" отримала дохід майже 7 млрд грн у 2024 році, — дані Opendatabot

Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця"" у 2024 році отримало дохід у розмірі 6,9 млрд грн, а чистий прибуток компанії становив майже 400 млн грн.

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Для порівняння, за даними Opendatabot, у 2020 році дохід компанії складав 3,6 млрд грн, у 2021 — 4,4 млрд, у 2022 — 5,2 млрд, а у 2023 — 7 млрд грн. Таким чином, за чотири роки дохід "Дарниці" майже подвоївся. Про це йдеться у матеріалі видання Апостроф.

Видання нагадує, що нещодавно в інтерв’ю Українській правді представниця фармацевтичної компанії "Дарниця" Катерина Загорій заявляла, що собівартість деяких лікарських засобів у кінцевій ціні може становити лише 15%, а маржа виробника на окремих препаратах доходити до 85%. Також вона зазначила, що завод може спочатку запускати препарати дешево, щоб завоювати ринок, і поступово піднімати ціну.

За даними дослідження Proxima Research, за два роки "Дарниця" підвищила ціни на один з найпопулярніших препаратів "Цитрамон" на 120%, йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося, у березні 2025 року в Україні було запроваджено масштабні заходи для зниження цін на ліки. Відповідно до указу Президента, вартість 100 найбільш важливих українських препаратів має знизитись на 30%. Журналісти зазначають, що однією з причин стали дані про надприбутки фармвиробників і завищення цін, що обмежувало доступ українців до необхідних медикаментів.