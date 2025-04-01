Ядро базы данных: в автоинспекциях Украины произошла утечка сотен тысяч личных документов

В украинских автоинспекциях из-за некачественной кибербезопасности произошла утечка сотен тысяч личных документов за последние 4 года. В доступ попали личные документы, которые охватывают широкую географическую и демографическую область Украины.

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Об этом пишет издание Kyiv Independent.

До 1 апреля документы были в общем доступе, незащищенные и незашифрованные на сервере одного из крупнейших поставщиков облачных хранилищ в мире.

"Если к нему еще не было доступа, это лишь вопрос времени, когда это произойдет, и им можно будет злоупотреблять, чтобы уничтожить многих людей. И я знаю, что в российской разведке и российских киберкомандованиях есть группы людей, которые ищут подобные вещи", — сказал изданию специалист по кибербезопасности и управлению доступом Джейк Диксон, который обнаружил эти документы.

В доступ попали сканы паспортов, идентификационных номеров налогоплательщиков, водительских удостоверений и регистраций транспортных средств. Подавляющее большинство из них касаются лиц, которые покупали или продавали подержанные автомобили на международном уровне.

Самые первые документы датируются началом 2021 года. Диксон проинформировал, что сообщил об этом украинским властям еще в 2022 году, но этот вопрос так и не был решен.

Речь идет о 992 978 документах из автотехнических центров, которые проверяют и сертифицируют подержанные иномарки, продаваемые в Украине. Документы, собранные для проверок транспортных средств, которые составляют ядро базы данных.

Многие документы относительно безвредны, но база данных содержит основные идентификационные документы, такие как паспорта и карточки налогоплательщика.

На момент публикации последняя партия была загружена 11 марта. Самые первые документы датируются началом 2021 года. 1 апреля 2025 года все они были закрыты.

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