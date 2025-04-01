Ядро ​​бази даних: в автоінспекціях України стався витік сотень тисяч особистих документів

В українських автоінспекціях через неякісну кібербезпеку стався витік сотень тисяч особистих документів за останні 4 роки. В доступ потрапили особисті документи, які охоплюють широку географічну та демографічну область України.

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Про це пише видання Kyiv Independent.

До 1 квітня документи були у загальному доступі, незахищені та незашифровані на сервері одного з найбільших постачальників хмарних сховищ у світі.

"Якщо до нього ще не було доступу, це лише питання часу, коли це станеться, і ним можна буде зловживати, щоб знищити багатьох людей. І я знаю, що в російській розвідці та російських кіберкомандуваннях є групи людей, які шукають подібні речі", — сказав виданню спеціаліст з кібербезпеки та управління доступом Джейк Діксон, який виявив ці документи.

У доступ потрапили скани паспортів, ідентифікаційних номерів платників податків, водійських посвідчень та реєстрацій транспортних засобів. Переважна більшість з них стосуються осіб, які купували або продавали вживані автомобілі на міжнародному рівні.

Найперші документи датуються початком 2021 року. Діксон проінформував, що повідомив про це українську владу ще у 2022 році, але це питання так і не було вирішене.

Йдеться про 992 978 документів із автотехнічних центрів, які перевіряють і сертифікують вживані іномарки, що продаються в Україну. Документи, зібрані для перевірок транспортних засобів, які складають ядро ​​бази даних.

Багато документів відносно нешкідливі, але база даних містить основні ідентифікаційні документи, такі як паспорти та картки платника податків.

На момент публікації остання партія була завантажена 11 березня. Найперші документи датуються початком 2021 року. 1 квітня 2025 року усі вони були закриті.

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