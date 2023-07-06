Як користуватися послугою шерингу авто в "Дії": інструкція від МВС

За час існування послуги українці понад 168 тисяч разів поділилися своїми авто з іншими особами. Сервіс поступово стає дедалі популярнішим, через що у користувачів виникає більше запитань.

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У Головному сервісному центрі МВС відповіли на популярні запитання про те, як користуватися послугою шерингу авто в "Дії". Створено зручну інструкцію для всіх, хто хоче скористатися сервісом. Про це розповіли на сайті відомства.

Послуга шерингу дає змогу власнику дистанційно ділитися своїм автомобілем з іншою особою. Він автоматично отримає доступ до бази даних цього транспортного засобу.

Як користуватися послугою шерингу авто:

У застосунку "Дія" перейдіть у розділ "Послуги" — "Шеринг автомобіля". Натисніть на кнопку "Поділитися автомобілем". Оберіть свій автомобіль і вкажіть термін шерингу. Вкажи свої контактні дані та місце проживання. Покажіть особі, якій передаєте свій автомобіль, QR-код або посилання на активацію послуги. Другому користувачеві необхідно заповнити свої дані та підписати заяву за допомогою "Дії". Підпишіть заяву через "Дія.Підпис" і надішліть її до сервісного центру МВС.

Які документи потрібні для шерингу авто?

Для шерингу авто знадобиться ID-картка або закордонний паспорт Фото: Минцифры

Власнику авто:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

ID-картка або закордонний паспорт (для підписання заяви).

Належному користувачеві:

водійське посвідчення відповідної категорії;

ID-картка або закордонний паспорт (для підписання заяви).

Популярні запитання про шеринг авто:

У ГСЦ МВС відповіли на популярні запитання про шеринг авто Фото: Головний сервісний центр МВС України

Коли належний користувач отримає техпаспорт авто?

Користувач отримає техпаспорт протягом 24 годин після підписання заяви. "Дія" надішле повідомлення на смартфон.

Чи може належний користувач виїхати на авто за кордон?

Шеринг авто працює виключно на території України. Тому належний користувач не може виїхати на автомобілі в іншу країну.

Чи можна поділитися своїм автомобілем одразу з кількома людьми?

Така послуга недоступна. На один автомобіль можна призначити тільки одного належного користувача.

Важливо

У "Дії" розширили можливості шерингу авто: що змінилося

Як скасувати шеринг авто?

Скасувати послугу шерингу авто можна в будь-який момент. Для цього:

Натисніть на кнопку "Скасування належного користувача" в меню техпаспорта. Також можна перейти в розділ "Послуги" — "Шеринг автомобіля" та натиснути на кнопку "Скасування шерингу". Перевірте дані у сформованій заяві про скасування шерингу та підпишіть її. Ви та належний користувач отримаєте повідомлення про скасування послуги.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні 1 липня 2022 року скасували пільгове розмитнення автомобілів і за цей час громадяни завезли в країну майже 256 тисяч транспортних засобів.