Рік без пільг на розмитнення автомобілів: що змінилося та скільки отримала армія

Пільгове розмитнення в Україні діяло у квітні-червні 2022 року. За цей час в Україну завезли 236 792 автомобілі, тобто приблизно стільки ж, скільки за рік після скасування пільг.

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В Україні 1 липня 2022 року скасували пільгове розмитнення автомобілів, і за цей час громадяни завезли в країну майже 256 тисяч транспортних засобів. Державний бюджет водночас отримав 35 мільярдів гривень, повідомив у своєму Telegram-каналі перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Він нагадав, що пільгові умови для ввезення автомобілів скасовували зі скандалом.

"Навіть серед депутатів були аргументи щодо повернення в стилі "ніхто нічого завозити не буде!" і "це не принесе гроші в бюджет!". Минув рік, можемо перевірити вже результат", — написав він.

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В Україні можуть запровадити пільгове розмитнення авто для окремої категорії громадян

За інформацією Железняка, з 1 липня 2022 року по 1 липня 2023-го в Україну завезли з розмитненням 255 798 транспортних засобів. Надходження до держбюджету від їхнього ввезення становили 35,32 мільярда гривень.

"Рішення скасувати пільгу допомогло поповнити бюджет армії на понад 35 млрд грн. Досі вважаю найкращою ідеєю суттєво знизити ціну розмитнення та пропорційно це перевести в акциз на пальне, але це не входить у концепт "прості рішення", — зазначив Ярослав Железняк.

Що відбувається на ринку авто в Україні

Українці дедалі активніше купують нові автомобілі. За інформацією асоціації "Укравтопром", у червні громадяни купили 5,6 тис. нових легкових авто. Це на 9% більше, ніж у травні, й одразу вдвічі перевищує показник червня 2022 року.

Загалом за перше півріччя 2023 року в Україні продано понад 27 тис. нових легкових авто, що приблизно в півтора разу більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Лідери ринку залишаються незмінними: перше місце зберігає Toyota (1076 проданих авто), друге — Renault (682 шт.), а третє — Volkswagen (470). Замикають топ 5 бренди Skoda (401 авто) і BMW (319).

Нагадаємо, пільгове розмитнення в Україні офіційно проіснувало три місяці 2022 року. Закон передбачав скасування ПДВ, ввізних мит і акцизів на імпортні товари, зокрема автомобілі, які завозять на територію України під час дії воєнного стану. За три місяці в Україну завезли 236 792 автомобілі, тобто приблизно стільки ж, скільки за рік після скасування пільг.

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