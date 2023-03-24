У "Дії" розширили можливості шерингу авто: що змінилося

У "Дії" з'явилася нова послуга для шерингу автомобілів. Зараз скористатися функцією можна лише у режимі бета-тестування.

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У Міністерстві цифрової трансформації України доопрацювали послугу шерингу автомобілів у "Дії", додавши нову функцію. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров зазначив, що послуга шерингу автомобілів користується популярністю у "Дії". За півроку понад 103 тисячі українців поділилися своїми авто. Тому розробники вирішили покращити стабільність роботи послуги, а також додати скасування шерингу.

Наразі нова послуга доступна на стадії бета-тестування. Вона може бути корисною, якщо ви більше не хочете ділитися автомобілем з іншою людиною.

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У бета-тестуванні скасування шерингу беруть участь одразу дві людини: власник авто та водій, з яким діляться авто. Для цього необхідно, щоб у них були "Дія.Підпис" та автомобіль, яким уже ділилися раніше. Після тестування функції потрібно буде написати відгук.

Раніше Фокус повідомляв, що Верховна Рада не ухвалила законопроєкти про розмитнення автомобілів через "Дію" через брак необхідної кількості голосів.

Також ми писали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку вживаних автомобілів.