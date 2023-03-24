В "Дії" расширили возможности шеринга авто: что изменилось

В "Дії" появилась новая услуга для шеринга автомобиле. Сейчас воспользоваться функцией можно только в режиме бета-тестирования.

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В Министерство цифровой трансформации Украины доработали услугу шеринга автомобилей в "Дії", добавив новую функцию. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров отметил, что услуга шеринга автомобилей пользуется популярностью в "Дії". За полгода более 103 тысяч украинцев поделились своими авто. Поэтому разработчики решили улучшить стабильность работы услуги, а также добавить отмену шеринга.

Сейчас новая услуга доступна на стадии бета-тестирования. Она может быть полезна, если вы больше не хотите делиться автомобилем с другим человеком.

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В бета-тестировании отмены шеринга принимают участие сразу два человека: владелец авто и водитель, с которым делятся авто. Для этого необходимо, чтобы у них были "Дія.Підпис" и автомобиль, которым уже делились ранее. После тестирования функции необходимо будет написать отзыв.

Ранее Фокус сообщал, что Верховная Рада не приняла законопроекты о растаможке автомобилей через "Дію" из-за недостатка необходимого количества голосов.

Также мы писали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка подержанных автомобилей.