"Паспортный сервис" в прифронтовых городах: вызовы, работа и поддержка украинцев

Тысячи украинцев ежедневно обращаются в отделения "Паспортного сервиса" в прифронтовых городах. Война изменила жизнь каждого, но не остановила ее. Даже там, где постоянно звучат сирены и продолжаются обстрелы, люди продолжают работать, учиться и оформлять необходимые документы.

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Одним из критически важных сервисов в таких условиях остается ГП "Документ". В прифронтовых городах его отделения работают без остановки, обеспечивая граждан важными документами вовремя, несмотря на опасность.

Сотрудники "Паспортного сервиса" ежедневно приходят на работу, даже когда рядом взрываются снаряды. В некоторых городах здания подвергаются разрушениям, выбивает окна, но коллектив остается на своем месте. "Третий год войны, а к этому невозможно привыкнуть. Но работа помогает держаться ментально. Мы должны встречать посетителей с улыбкой и быстро предоставлять услуги", — рассказывает Ирина Ковальчук, инспектор Николаевского "Паспортного сервиса".

Для многих граждан получение паспорта для выезда за границу или ID-карты — это возможность выехать к родным, восстановить утраченные документы или продолжить службу в рядах ВСУ. Среди посетителей много военных, для которых важно получить документы без задержек. Даже во время воздушной тревоги работа не останавливается — процесс оформления лишь временно приостанавливается, а посетителей направляют в укрытие.

Ежедневно отделения принимают сотни людей, среди которых и местные жители, и переселенцы. "Только с начала полномасштабного вторжения мы оформили почти 10 тысяч ID-карточек и более 30 тысяч загранпаспортов. Люди нам доверяют, и мы делаем все, чтобы не подвести", — отмечают в "Паспортном сервисе" в Запорожье.

ГП "Документ" имеет 25 центров в Украине и 14 за рубежом, обеспечивая украинцев важными документами независимо от обстоятельств. Прифронтовые города продолжают работать и поддерживать украинцев, демонстрируя устойчивость даже в самых сложных условиях.