"Паспортний сервіс" у прифронтових містах: виклики, робота і підтримка українців

Тисячі українців щодня звертаються до відділень "Паспортного сервісу" у прифронтових містах. Війна змінила життя кожного, але не зупинила його. Навіть там, де постійно лунають сирени і тривають обстріли, люди продовжують працювати, навчатися та оформлювати необхідні документи.

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Одним із критично важливих сервісів у таких умовах залишається ДП "Документ". У прифронтових містах його відділення працюють без зупинки, забезпечуючи громадян важливими документами вчасно, попри небезпеку.

Співробітники "Паспортного сервісу" щодня приходять на роботу, навіть коли поруч вибухають снаряди. У деяких містах будівлі зазнають руйнувань, вибиває вікна, але колектив залишається на своєму місці. "Третій рік війни, а до цього неможливо звикнути. Але робота допомагає триматися ментально. Ми повинні зустрічати відвідувачів з посмішкою і швидко надавати послуги", – розповідає Ірина Ковальчук, інспектор Миколаївського "Паспортного сервісу".

Для багатьох громадян отримання паспорта для виїзду за кордон чи ID-картки – це можливість виїхати до рідних, відновити втрачені документи або продовжити службу в лавах ЗСУ. Серед відвідувачів багато військових, для яких важливо отримати документи без затримок. Навіть під час повітряної тривоги робота не зупиняється – процес оформлення лише тимчасово призупиняється, а відвідувачів спрямовують до укриття.

Щодня відділення приймають сотні людей, серед яких і місцеві мешканці, і переселенці. "Лише з початку повномасштабного вторгнення ми оформили майже 10 тисяч ID-карток і понад 30 тисяч закордонних паспортів. Люди нам довіряють, і ми робимо все, щоб не підвести", – зазначають у "Паспортному сервісі" у Запоріжжі.

ДП "Документ" має 25 центрів в Україні та 14 за кордоном, забезпечуючи українців важливими документами незалежно від обставин. Прифронтові міста продовжують працювати та підтримувати українців, демонструючи стійкість навіть у найскладніших умовах.