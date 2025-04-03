Экс-министр инфраструктуры Омелян раскритиковал антикоррупционную деятельность Шабунина и ЦПК, — СМИ

Антикоррупционная деятельность "Центра противодействия коррупции" и ее руководителя Виталия Шабунина, по мнению Владимира Омеляна, привела к подмене настоящих реформ, в результате чего коррупции в стране стало больше.

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Об этом заявил бывший министр инфраструктуры, пишет "Закон и бизнес".

"Центр противодействия коррупции" так мощно борется с коррупцией и понасоздавал столько действенных инструментов, отстоял столько правок в законы, что коррупции стало больше в разы", — прокомментировал Омелян сообщение Шабунина о вручении подозрений за хищения на закупках в Министерстве обороны, в частности по делу "яйца по 17 грн".

"Предыдущий министр обороны Резников слетел с должности из-за этого и нескольких похожих скандалов. Вы горячо адвокатировали за Умерова, который через некоторое время тоже стал для вас плохим", — напомнил Омелян.

"Если Резников причастен к коррупции, то где подозрение ему и тому, кто покрывал его в коррупционных схемах? А если Резников непричастен — то откуда вы взяли Умерова, почему так хотели, чтобы он стал министром и так горячо его поддерживали?" — поинтересовался экс-министр у Шабунина.

Омелян отметил, что "лучшая борьба с коррупцией — это эффективная реформа, где антикоррупция — часть реформы, а не подмена ее, не охота на ноунеймов с громкими лозунгами и криками".

Зато, подчеркивает он, вследствие "реформ", которые лоббировал Шабунин и его ЦПК, ни один чиновник, который на самом деле был причастен к коррупционным схемам, не был привлечен к ответственности.

"Так мы для этого создавали это все?" — риторически резюмирует Омелян.

Напомним, ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина.