Ексміністр інфраструктури Омелян розкритикував антикорупційну діяльність Шабуніна і ЦПК, – ЗМІ

Антикорупційна діяльність "Центру протидії корупції" та її очільника Віталія Шабуніна, на думку Володимира Омеляна, призвела до підміни справжніх реформ, внаслідок чого корупції в країні стало більше.

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Про це заявив колишній міністр інфраструктури, пише "Закон і бізнес".

"Центр протидії корупції" так потужно бореться з корупцією і понастворював стільки дієвих інструментів, відстояв стільки правок до законів, що корупції стало більше в рази", — прокоментував Омелян допис Шабуніна про вручення підозр за розкрадання на закупівлях в Міністерстві оборони, зокрема у справі "яйця по 17 грн".

"Попередній міністр оборони Резніков злетів з посади через цей і декілька схожих скандалів. Ви гаряче адвокатували за Умєрова, який через деякий час теж став для вас поганим", — нагадав Омелян.

"Якщо Резніков причетний до корупції, то де підозра йому і тому, хто покривав його у корупційних схемах? А якщо Резніков непричетний — то звідки ви взяли Умєрова, чому так хотіли, щоб він став міністром і так гаряче його підтримували?" — поцікавився ексміністр у Шабуніна.

Омелян відзначив, що "найкраща боротьба з корупцією — це ефективна реформа, де антикорупція — частина реформи, а не підміна її, не полювання на ноунеймів з гучними гаслами і криками".

Натомість, підкреслює він, унаслідок "реформ", які лобіював Шабунін та його ЦПК, жоден високопосадовець, який насправді був причетний до корупційних схем, не був притягнутий до відповідальності.

"Так ми для цього створювали оце все?" — риторично резюмує Омелян.

Нагадаємо, ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна.