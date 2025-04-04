Прогноз на выходные: тепло исчезает, на смену приходят дожди

Первые апрельские выходные будут по-весеннему переменчивыми. В субботу еще будет заметно тепло, особенно на востоке и юге, однако в некоторых регионах пройдет дождь. В воскресенье погода резко изменится: на западе ожидается похолодание, осадки и даже мокрый снег. Добавьте к этому повышенную магнитную активность и ухудшение качества воздуха в некоторых городах — и получите серьезное испытание для организма.

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Суббота, 5 апреля: еще тепло, но погода уже намекает на изменение настроения

По данным SINOPTIK.ua, суббота начнется мягким весенним теплом, особенно на востоке и юге. Однако атмосферная стабильность нарушится ближе к обеду — на западе и в центре пройдут дожди, местами достаточно длительные.

Восток (Харьков, Луганск, Донецк, Сумы) : Днем тепло и приятно — +14…+18 °C. В Сумах прохладнее, но еще достаточно комфортно. Останется ощущение настоящей весны.

: Днем тепло и приятно — +14…+18 °C. В Сумах прохладнее, но еще достаточно комфортно. Останется ощущение настоящей весны. Центр ( Киев , Полтава, Кропивницкий) : Температуры умеренные — в среднем +10…+14 °C, в Кропивницком и Полтаве теплее. Ветер и облака усилят ощущение прохлады, особенно во второй половине дня.

: Температуры умеренные — в среднем +10…+14 °C, в Кропивницком и Полтаве теплее. Ветер и облака усилят ощущение прохлады, особенно во второй половине дня. Запад (Львов, Ивано-Франковск, Ровно ) : Здесь ожидаются затяжные дожди — без зонта не обойтись. Ощущение сырости усилится при +6…+10 °C на термометрах — будет прохладно, особенно при длительном пребывании на улице.

: Здесь ожидаются затяжные дожди — без зонта не обойтись. Ощущение сырости усилится при +6…+10 °C на термометрах — будет прохладно, особенно при длительном пребывании на улице. Юг (Одесса, Херсон, Николаев): Самый приятный регион дня — +13…+18 °C и лишь периодические дожди. В некоторых районах они могут длиться до часа, так что стоит планировать передвижение с учетом дождливой погоды.

Где дождь будет наиболее заметным?

В Надворной, Калуше, Обухове и Золотоноше сильный дождь продлится больше часа. Хоть и не ливень, но на асфальте появятся лужи.

Температурные качели: день будет более холодным, чем предыдущий

В ряде регионов, в том числе на западе и северо-западе Украины, температура в субботу значительно понизится по сравнению с предыдущими днями. Например, в Волынской и Ровенской областях дневные показатели будут почти в два раза ниже, чем накануне — вместо весенних +16 °C ожидается только +8 °C. Из-за влажной погоды воздух будет еще прохладнее, особенно утром и вечером.

Геомагнитная активность: небольшая нагрузка на самочувствие

В ночь на субботу прогнозируется повышение геомагнитной активности. Метеочувствительные могут почувствовать легкий дискомфорт: усталость, головную боль или рассеянность. Если есть такая чувствительность — лучше избегать перегрузок и пить больше воды.

Качество воздуха: жителям Днепропетровской области стоит обратить внимание

В Днепре, Обуховке, Слобожанском, Подгородном и Новомосковске уровень мелкодисперсной пыли в воздухе превышает норму (PM2.5). Это особенно важно для людей с заболеваниями дыхательных путей, детей и пожилых людей. По возможности стоит ограничить длительное пребывание на улице, особенно утром, когда концентрация частиц наибольшая.

Воскресенье, 6 апреля: мокро, сыро и снова холодно

Температура стремительно падает, а погода переходит в режим поздней осени. На западе и в центре — почти сплошная облачность с дождями, а местами возможен и мокрый снег. В северных и центральных регионах стоит ожидать сырости и пронизывающего ветра.

Восток: На фоне пасмурного неба +13…+16 °C еще воспринимаются как комфортные, но в Сумах будет значительно холоднее — до +5 °C.

На фоне пасмурного неба +13…+16 °C еще воспринимаются как комфортные, но в Сумах будет значительно холоднее — до +5 °C. Центр: Дневная температура — до +8 °C, однако воздух из-за повышенной влажности будет достаточно холодным.

Дневная температура — до +8 °C, однако воздух из-за повышенной влажности будет достаточно холодным. Запад: +3…+5 °C, а местами и мокрый снег — как напоминание, что зима еще не полностью отпустила Карпаты. Ночью может быть до -1 °C.

+3…+5 °C, а местами и мокрый снег — как напоминание, что зима еще не полностью отпустила Карпаты. Ночью может быть до -1 °C. Юг: Только здесь сохраняется относительная стабильность — +13…+15 °C без значительного похолодания, но с вероятными осадками во второй половине дня.

Самые влажные выходные ждут жителей запада и центра:

Дожди в Умани, Обухове, Надворной и Прилуках будут длиться до нескольких часов.

Интересный факт:

В древности верили: если 6 апреля идет дождь, то пасхальная неделя будет сухой и солнечной. Так что ждем хорошую погоду в праздничные дни.

Погода переменчива — настроение стабильно весеннее

По данным SINOPTIK.ua, в эти выходные придется немного приспосабливаться к погодным капризам: суббота подарит еще немного тепла, а воскресенье заставит достать куртки и резиновые сапоги. Но несмотря на дожди и прохладу, природа уже оживает — и это лучший повод не расстраиваться из-за облаков.

Воскресный кофе дома, книга или фильм, или просто уют под одеялом — вот что идеально подойдет для такой погоды. Настоящая теплая весна уже совсем близко.