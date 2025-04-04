Прогноз на вихідні: тепло зникає, на зміну приходять дощі

Перші квітневі вихідні будуть по-весняному мінливими. У суботу ще буде помітно тепло, особливо на сході та півдні, проте в деяких регіонах пройде дощ. У неділю погода різко зміниться: на заході очікується похолодання, опади і навіть мокрий сніг. Додайте до цього підвищену магнітну активність і погіршення якості повітря в деяких містах — і отримаєте серйозне випробування для організму.

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Субота, 5 квітня: ще тепло, але погода вже натякає на зміну настрою

За даними SINOPTIK.ua, субота розпочнеться м'яким весняним теплом, особливо на сході та півдні. Однак атмосферна стабільність порушиться ближче до обіду — на заході та в центрі пройдуть дощі, місцями досить тривалі.

Схід (Харків, Луганськ, Донецьк, Суми) : Удень тепло і приємно — +14...+18 °C. У Сумах прохолодніше, але ще досить комфортно. Залишиться відчуття справжньої весни.

: Удень тепло і приємно — +14...+18 °C. У Сумах прохолодніше, але ще досить комфортно. Залишиться відчуття справжньої весни. Центр ( Київ , Полтава, Кропивницький) : Температури помірні — у середньому +10...+14 °C, у Кропивницькому та Полтаві тепліше. Вітер і хмари посилять відчуття прохолоди, особливо в другій половині дня.

: Температури помірні — у середньому +10...+14 °C, у Кропивницькому та Полтаві тепліше. Вітер і хмари посилять відчуття прохолоди, особливо в другій половині дня. Захід (Львів, Івано-Франківськ, Рівне ) : Тут очікуються затяжні дощі — без парасольки не обійтися. Відчуття вогкості посилиться за +6...+10 °C на термометрах — буде прохолодно, особливо під час тривалого перебування на вулиці.

: Тут очікуються затяжні дощі — без парасольки не обійтися. Відчуття вогкості посилиться за +6...+10 °C на термометрах — буде прохолодно, особливо під час тривалого перебування на вулиці. Південь (Одеса, Херсон, Миколаїв): Найприємніший регіон дня — +13...+18 °C і лише періодичні дощі. У деяких районах вони можуть тривати до години, тож варто планувати пересування з урахуванням дощової погоди.

Де дощ буде найбільш помітним?

У Надвірній, Калуші, Обухові та Золотоноші сильний дощ триватиме понад годину. Хоч і не злива, але на асфальті з'являться калюжі.

Температурні гойдалки: день буде холоднішим, ніж попередній

У низці регіонів, зокрема на заході та північному заході України, температура в суботу значно знизиться порівняно з попередніми днями. Наприклад, у Волинській та Рівненській областях денні показники будуть майже вдвічі нижчими, ніж напередодні — замість весняних +16 °C очікується лише +8 °C. Через вологу погоду повітря буде ще прохолоднішим, особливо вранці та ввечері.

Геомагнітна активність: невелике навантаження на самопочуття

У ніч на суботу прогнозується підвищення геомагнітної активності. Метеочутливі можуть відчути легкий дискомфорт: втому, головний біль або неуважність. Якщо є така чутливість — краще уникати перевантажень і пити більше води.

Якість повітря: жителям Дніпропетровської області варто звернути увагу

У Дніпрі, Обухівці, Слобожанському, Підгородному та Новомосковську рівень дрібнодисперсного пилу в повітрі перевищує норму (PM2.5). Це особливо важливо для людей із захворюваннями дихальних шляхів, дітей і літніх людей. За можливості варто обмежити тривале перебування на вулиці, особливо вранці, коли концентрація частинок найбільша.

Неділя, 6 квітня: мокро, сиро і знову холодно

Температура стрімко падає, а погода переходить у режим пізньої осені. На заході та в центрі — майже суцільна хмарність із дощами, а місцями можливий і мокрий сніг. У північних і центральних регіонах варто очікувати вогкості та пронизливого вітру.

Схід: На тлі похмурого неба +13...+16 °C ще сприймаються як комфортні, але в Сумах буде значно холодніше — до +5 °C.

На тлі похмурого неба +13...+16 °C ще сприймаються як комфортні, але в Сумах буде значно холодніше — до +5 °C. Центр: Денна температура — до +8 °C, проте повітря через підвищену вологість буде досить холодним.

Денна температура — до +8 °C, проте повітря через підвищену вологість буде досить холодним. Захід: +3...+5 °C, а місцями й мокрий сніг — як нагадування, що зима ще не повністю відпустила Карпати. Вночі може бути до -1 °C.

+3...+5 °C, а місцями й мокрий сніг — як нагадування, що зима ще не повністю відпустила Карпати. Вночі може бути до -1 °C. Південь: Лише тут зберігається відносна стабільність — +13...+15 °C без значного похолодання, але з імовірними опадами в другій половині дня.

Найвологіші вихідні чекають на жителів заходу і центру:

Дощі в Умані, Обухові, Надвірній та Прилуках триватимуть до кількох годин.

Цікавий факт:

У давнину вірили: якщо 6 квітня йде дощ, то великодній тиждень буде сухим і сонячним. Тож чекаємо на гарну погоду у святкові дні.

Погода мінлива — настрій стабільно весняний

За даними SINOPTIK.ua, цими вихідними доведеться трохи пристосовуватися до погодних примх: субота подарує ще трохи тепла, а неділя змусить дістати куртки та гумові чоботи. Але незважаючи на дощі та прохолоду, природа вже оживає — і це найкращий привід не засмучуватися через хмари.

Недільна кава вдома, книжка чи фільм, або просто затишок під ковдрою — ось що ідеально підійде для такої погоди. Справжня тепла весна вже зовсім близько.