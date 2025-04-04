Семья главы НБУ Андрея Пышного, который отвечает за стабильность гривны, предпочитает инвестиции в доллары — декларация

Львиная часть инвестиций в ОВГЗ, которые приобрела семья главы НБУ Андрея Пышного пришлась на валютные гособлигации, номинированные в долларе — 96%. И только 4% — на гривневые.

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Об этом говорится в официальной декларации главы НБУ в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции), которую исследовал Телеграф, пишет УНИАН.

"Конечно, инвестиции в валютные гособлигации никому не запрещены (чиновникам высшего звена с их семьями и том числе) и наше Министерство финансов должно привлекать деньги в разных валютах. Но глава Нацбанка Пышный минимум восемь раз в год выступает перед обществом (следующий раз ожидается 17 апреля), когда произносит решение регулятора по учетной ставке, объясняя ее связь с текущей инфляцией и другими макроэкономическими показателями, и чуть ли не каждый раз подчеркивает привлекательность инвестиций именно в гривне. Слушает ли эти выступления его жена Людмила — неизвестно, только по ее инвестициям видно, что не очень прислушивается к этим советам", — отмечают авторы.

В любом случае, жена главы НБУ хорошо понимает, что делает, ведь за прошлый год только официальный курс доллара вырос с 37.9824 до 42.039 или на 10.7%, пишет издание.

Из отчета господина Пышного понятно, что его жена приобрела новые выпуски ОВГЗ благодаря погашению старых. В прошлом году Людмила получила от погашения старых гособлигаций 18,3 млн грн и 834,9 тыс. грн процентов по ним (около 4,5% годовых). Но большую часть средств вложила в новые выпуски — на 17,5 млн грн.

"Напомним, согласно декларации, незначительное количество гривневых бумаг приобретены Андреем Григорьевичем, а долларовые — его женой: 447 на общую сумму 17,5 млн грн — собственность Людмилы Пышной; 665 гособлигаций на общую сумму 665 тыс. грн — собственность Андрея Пышного", — резюмирует издание.