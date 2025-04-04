Родина голови НБУ Андрія Пишного, який відповідає за стабільність гривні, надає перевагу інвестиціям у долари - декларація

Левова частина інвестицій у ОВДП, які придбала родина голови НБУ Андрія Пишного припала на валютні держоблігації, номіновані в доларі — 96%. Та лише 4% — на гривневі.

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Про це йдеться в офіційній декларації очільника НБУ до НАЗК (Національного агентства з питань запобігання корупції), яку дослідив Телеграф, пише УНІАН.

"Звісно що інвестиції у валютні держоблігації нікому не заборонені (чиновникам найвищої ланки з їх родинами і тому числі) і наше Міністерство фінансів має залучати гроші в різних валютах. Та голова Нацбанку Пишний щонайменше вісім разів на рік виступає перед суспільством (наступний раз очікується 17 квітня), коли виголошує рішення регулятора щодо облікової ставки, пояснюючі її зв’язок із поточною інфляцію та іншими макроекономічними показниками, та чи не щоразу наголошує на привабливості інвестицій саме у гривні. Чи слухає ці виступи його дружина Людмила — невідомо, лише з її інвестицій видно, що не дуже дослухається до цих порад", — зазначають автори.

В будь якому випадку, дружина голови НБУ добре розуміє, що робить, адже за минулий рік лише офіційний курс долара зріс із 37.9824 до 42.039 або на 10.7%, пише видання.

Зі звіту пана Пишного зрозуміло, що його дружина придбала нові випуски ОВДП завдяки погашенню старих. Торік Людмила отримала від погашення старих держоблігацій 18,3 млн грн та 834,9 тис. грн відсотків за ними (близько 4,5% річних). Та більшу частину коштів вклала в нові випуски — на 17,5 млн грн.

"Нагадаємо, згідно з декларацією, незначна кількість гривневих паперів придбані Андрієм Григоровичем, а доларові — його дружиною: 447 на загальну суму 17,5 млн грн — власність Людмили Пишної; 665 держоблігацій на загальну суму 665 тис. грн — власність Андрія Пишного", — резюмує видання.