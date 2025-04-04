В Харькове будут диагностировать аутизм методом ADOS-2 благодаря ТГ-каналу "Труха" (фото)

В медицинском центре комплексной реабилитации детей "Новое дыхание" получили оборудование, приобретенное благодаря поддержке Telegram-канала "Труха". Новое оборудование поможет врачам диагностировать аутизм по методу ADOS-2. Владелец канала Максим Лавриненко побывал в медицинском центре и увиделся с пациентами, которые получат своевременную диагностику и лечение.

О благотворительной помощи канала "Труха" и Максима Лавриненко рассказывается в видео в YouTube-канале.

Telegram-канал Труха помог медицинскому центру помощи детям с аутизмом

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, один ребенок из 160 имеет расстройство аутистического спектра. При этом важно, чтобы диагностику провели в первые пять лет, поскольку в этот период у детей сохраняется нейропластичность. Нейропластичность — это "возможность ребенка преодолеть путь, построить лучшие возможности нейробиологические в своем мозге".

Детский невролог Ирина Гордиенко объяснила, что ученые создали план диагностического обследования на аутизм по методу ADOS-2, который учитывает уникальность каждого ребенка.

"ADOS, или план диагностического обследования на аутизм, является полуструктурированной методикой для комплексной диагностики обследуемых разных возрастных групп, которые имеют подозрение на наличие расстройств аутистического спектра. Тест позволяет врачу составить диагностику и дать профессиональную информацию. Это максимально точная информация, каждый ребенок уникален. Есть точные факторы, которые указывают на ситуацию, и этот тест позволяет их точно измерить", — объясняет Ирина Гордиенко.

Детей с аутизмом часто называют "детьми дождя" — за их особую чувствительность и восприятие мира. Они иначе взаимодействуют с предметами, находят радость в том, что кажется непривычным для других. В медицинском центре помогают таким детям научиться жить в мире, который не всегда готов их понимать.

Telegram-канал Труха — Максим Лавриненко в медицинском центре Фото: Труха

Врач добавила, что есть клинический осмотр ребенка, но кроме него с помощью теста ADOS-2 получают полную информацию о его состоянии. После этого создаются специальные терапевтические программы, по которой будут работать специалисты, а также родители. Тестовый набор ждали два месяца и в медицинском центре радуются, что он украиноязычный.

"Отныне план диагностического обследования на аутизм есть в медицинском центре комплексной реабилитации детей Новое Дыхание в Харькове", — сказала Гордиенко.

Telegram-канал Труха — диагностический набор по методике Фото: Труха

Максим Лавриненко отметил, что важно помогать уязвимым детям. Владелец канала "Труха" наблюдает за собственным сыном и поэтому присоединяется к поддержке.

Между тем специалисты отметили, что аутизм вылечить невозможно, но можно адаптировать такого человека к социальной жизни. Мать ребенка с особыми потребностями рассказала, как дочь обрадовалась от увиденного в центре. Между тем владелица МЦ Ольга Краснощек поблагодарила благотворителей за помощь.

"Эта методика довольно дорогая и мы очень благодарны харьковчанам, которые помогли нам реализовать ее в нашем центре и в дальнейшем помогать детям", — отметила Краснощек.