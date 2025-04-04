У Харкові діагностуватимуть аутизм методом ADOS-2 завдяки ТГ-каналу "Труха" (фото)

У медичному центрі комплексної реабілітації дітей "Нове дихання" отримали обладнання, придбане завдяки підтримці Telegram-каналу "Труха". Нове обладнання допоможе лікарям діагностувати аутизм за методом ADOS-2. Власник каналу Максим Лавриненко побував у медичному центрі та побачився з пацієнтами, які отримають вчасну діагностику та лікування.

Про благодійну допомогу каналу "Труха" та Максима Лавриненка розповідається у відео в YouTube-каналі.

Telegram-канал Труха допоміг медичному центру допомоги дітям з аутизмом

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, одна дитина зі 160 має розлад аутичного спектра. При цьому важливо, щоб діагностику провели в перші п'ять років, оскільки у цей період у дітей зберігається нейропластичність. Нейропластичність — це "можливість дитини подолати шлях, збудувати кращі можливості нейробіологічні у своєму мозку".

Дитячий невролог Ірина Гордієнко пояснила, що науковці створили план діагностичного обстеження на аутизм за методом ADOS-2, який враховує унікальність кожної дитини.

"ADOS, або план діагностичного обстеження на аутизм, є напівструктурованою методикою для комплексної діагностики обстежуваних різних вікових груп, які мають підозру на наявність розладів аутистичного спектра. Тест дозволяє лікарю скласти діагностику та дати професійну інформацію. Це максимально точна інформація, кожна дитина унікальна. Є точні фактори, які вказують на ситуацію, і цей тест дозволяє їх точно виміряти", – пояснює Ірина Гордієнко.

Дітей з аутизмом часто називають "дітьми дощу" — за їхню особливу чутливість і сприйняття світу. Вони інакше взаємодіють із предметами, знаходять радість у тому, що здається незвичним для інших. У медичному центрі допомагають таким дітям навчитися жити у світі, який не завжди готовий їх розуміти.

Telegram-канал Труха - Максим Лавриненко у медичному центрі Фото: Труха

Лікарка додала, що є клінічний огляд дитини, але окрім нього за допомогою тесту ADOS-2 отримують повну інформації про її стан. Після цього створюються спеціальні терапевтичні програми, за якою працюватимуть фахівці, а також батьки. Тестовий набір чекали два місяці й у медичному центрі радіють, що він україномовний.

"Відтепер план діагностичного обстеження на аутизм є у медичному центрі комплексної реабілітації дітей Нове Дихання у Харкові", — сказала Гордієнко.

Telegram-канал Труха - діагностичний набір за методикою Фото: Труха

Максим Лавриненко зауважив, що важливо допомагати вразливим дітям. Власник каналу "Труха" спостерігає за власним сином і тому долучається до підтримки.

Тим часом фахівці зауважили, що аутизм вилікувати не можливо, але можна адаптувати таку людину до соціального життя. Матір дитини з особливими потребами розповіла, як дочка зраділа від побаченого у центрі. Тим часом власниця МЦ Ольга Краснощок подякувала благодійникам за допомогу.

"Ця методика доволі коштовна і ми дуже вдячні харків'янам, які допомогли нам реалізувати її в нашому центрі і надалі допомагати дітям", — наголосила Краснощок.