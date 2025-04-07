Киев переплатил 1 миллиард гривен за охранные услуги, — депутат Витренко

За три года полномасштабной войны переплаты из городского бюджета на деятельность КО "Муниципальная охрана", по данным Андрея Витренко, превысили 1 миллиард гривен.

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Об этом свидетельствуют данные, которые депутат опубликовал на сайте KP.

Согласно данным анализа, средняя стоимость человеко-часа охранника "Муниципальной охраны" составляет примерно 182 грн, тогда как рыночные цены колеблются на уровне 100 грн. В 2024 году на нужды "Муниципальной охраны" город планировал потратить 741 млн грн, а в 2025 году предусмотрено уже 824 млн грн. Поэтому, по словам депутата, почти половина этих сумм является завышенной по сравнению с рыночными тарифами, из-за чего Киев теряет сотни миллионов гривен ежегодно. За 3 года полномасштабной войны сумма превышает 1 млрд гривен.

Политик пишет, что Муниципальной охране нужен комплексный аудит и расследование деятельности людей, имеющих отношение к организации. Для этого депутат уже инициировал создание временной контрольной комиссии Киевсовета.

"Если ей (Муниципальной охране, — ред.) не найдется места в конкурентной среде и под контролем закона, то наиболее логичное решение — закрывать, пока цифры злоупотреблений не стали еще более астрономическими, а нарушения — еще более абсурдными", — резюмирует депутат.

Справка. Андрей Витренко, депутат Киевского городского совета, Председатель фракции ПП "Слуга народа