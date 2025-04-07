Київ переплатив 1 мільярд гривень за охоронні послуги, — депутат Вітренко

За три роки повномасштабної війни переплати з міського бюджету на діяльність КО "Муніципальна охорона", за даними Андрія Вітренка, перевищили 1 мільярд гривень.

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Про це свідчать дані, які депутат опублікував на сайті KP.

Згідно з даними аналізу, середня вартість людино-години охоронця "Муніципальна охорона" становить приблизно 182 грн, тоді як ринкові ціни коливаються на рівні 100 грн. У 2024 році на потреби "Муніципальної охорони" місто планувало витратити 741 млн грн, а у 2025 році передбачено вже 824 млн грн. Тож, за словами депутата, майже половина цих сум є завищеними порівняно з ринковими тарифами, через що Київ втрачає сотні мільйонів гривень щорічно. За 3 роки повномасштабної війни сума перевищує 1 млрд гривень.

Політик пише, що Муніципальній охороні потрібен комплексний аудит і розслідування діяльності людей, дотичних до організації. Для цього депутат вже ініціював створення тимчасової контрольної комісії Київради.

"Якщо їй (Муніципальній охороні, — ред.) не знайдеться місця в конкурентному середовищі та під контролем закону, то найбільш логічне рішення — закривати, поки цифри зловживань не стали ще більш астрономічними, а порушення — ще більш абсурдними", — резюмує депутат.

Довідка. Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, Голова фракції ПП "Слуга народуʼ