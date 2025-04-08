Для замены угля из Покровска. Метинвест Ахметова получил первый корабль с коксующимся углем из США

В Украину прибыло первое в этом году судно с коксующимся углем из США, зафрахтованное Группой Метинвест. Балкер Bison привез 80 тысяч тонн угля с собственного предприятия Группы в США — United Coal Company (UCC), которое поможет обеспечить устойчивую работу украинских металлургических комбинатов Группы после приостановки работы Покровской угольной группы. Метинвест в дальнейшем ожидает получать по одному кораблю с 80 тысячами тонн американского коксующегося угля ежемесячно, что позволит закрыть часть потребностей "Запорожстали" и "Каметстали".

Related video

Об этом сообщает Группа Метинвест.

"Несмотря на сверхсложные условия в украинской металлургии из-за продолжения вторжения агрессора, мы мобилизовали весь имеющийся ресурс для обеспечения работы отрасли. Поставки американского угля не только поддерживают производство стали на наших предприятиях в Каменском и Запорожье, но и обеспечивают работой десятки тысяч сотрудников и подрядчиков, сферу логистики, железную дорогу, налоговые поступления в бюджет Украины и значительную часть украинского валютного экспорта. Несмотря на то, что импортный коксующийся уголь дороже украинского из-за логистики, это важный шаг, чтобы помочь экономике Украины", — отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Метинвест приостановил работу Покровской угольной группы в связи с изменением ситуации на линии фронта, дефицитом электроэнергии и ухудшением ситуации с безопасностью для сотрудников. Покровская угольная группа является единственным производителем коксующегося угля в Украине, необходимого для работы металлургических предприятий. Угольное предприятие обеспечивало значительную долю коксующегося угля для собственного потребления Метинвеста, а также поставляло значительные объемы потребителям как в Украине, так и за ее пределами.

После приостановки работы актива Метинвест перешел на альтернативные источники коксующегося угля. Среди введенных мер — использование накопленных запасов, дополнительные поставки коксующихся углей и кокса со стороны, а также увеличение поставок из UCC.

"Производство металлургического угля уже играет важную роль в содействии экономическому росту и развитию инфраструктуры в самих Соединенных Штатах. Учитывая недавние события, украинские предприятия Группы Метинвест нуждаются в стабильных и надежных поставках коксующегося угля для поддержания непрерывного производства стали. Мы полностью поддерживаем Метинвест и стремимся внести вклад в обеспечение экономической стабильности и устойчивости Украины путем регулярных поставок угля, что позволит сохранить бесперебойное производство стали в стране", — отметил генеральный директор United Coal Company Джон Шродер.

United Coal Company — производитель металлургического угля, работающий в Аппалачском регионе США. Компанию, основанную в 2004 году, Группа Метинвест приобрела в апреле 2009 года.