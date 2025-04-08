Для заміни вугілля з Покровська. Метінвест Ахметова отримав перший корабель із коксівним вугіллям з США

В Україну прибуло перше в цьому році судно з коксівним вугіллям зі США, зафрахтоване Групою Метінвест. Балкер Bison привіз 80 тисяч тонн вугілля з власного підприємства Групи в США — United Coal Company (UCC), яке допоможе забезпечити сталу роботу українських металургійних комбінатів Групи після призупинення роботи Покровської вугільної групи. Метінвест надалі очікує отримувати по одному кораблю з 80 тисячами тонн американського коксівного вугілля щомісяця, що дасть змогу закрити частину потреб "Запоріжсталі" та "Каметсталі".

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Про це повідомляє Група Метінвест.

"Попри надскладні умови в українській металургії через продовження вторгнення агресора, ми мобілізували увесь наявний ресурс для забезпечення роботи галузі. Постачання американського вугілля не лише підтримує виробництво сталі на наших підприємствах у Кам’янському й Запоріжжі, а й забезпечують роботою десятки тисяч співробітників і підрядників, сферу логістики, залізницю, податкові надходження до бюджету України й значну частину українського валютного експорту. Попри те, що імпортне коксівне вугілля дорожче за українське через логістику, це важливий крок, щоб допомогти економіці України", — зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Метінвест призупинив роботу Покровської вугільної групи у зв'язку зі зміною ситуації на лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації для співробітників. Покровська вугільна група є єдиним виробником коксівного вугілля в Україні, потрібного для роботи металургійних підприємств. Вугільне підприємство забезпечувало значну частку коксівного вугілля для власного споживання Метінвесту, а також постачало значні обсяги споживачам як в Україні, так і за її межами.

Після призупинення роботи активу Метінвест перейшов на альтернативні джерела коксівного вугілля. Серед запроваджених заходів — використання накопичених запасів, додаткове постачання коксівного вугілля та коксу зі сторони, а також збільшення постачання з UCC.

"Виробництво металургійного вугілля вже відіграє важливу роль у сприянні економічному зростанню та розвитку інфраструктури в самих Сполучених Штатах. З огляду на нещодавні події, українські підприємства Групи Метінвест потребують стабільного й надійного постачання коксівного вугілля для підтримання безперервного виробництва сталі. Ми повністю підтримуємо Метінвест і прагнемо зробити внесок у забезпечення економічної стабільності та стійкості України шляхом регулярного постачання вугілля, що дасть змогу зберегти безперебійне виробництво сталі в країні", — зазначив генеральний директор United Coal Company Джон Шродер.

United Coal Company — виробник металургійного вугілля, що працює в Аппалачському регіоні США. Компанію, засновану у 2004 році, Група Метінвест придбала у квітні 2009 року.