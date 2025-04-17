В Украину идет рекордное тепло: где синоптики обещают до +25, а где дожди с грозами

В ближайшие дни в Украине существенно потеплеет. Кое-где столбики термометров будут показывать до +25 градусов тепла.

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Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В четверг, 17 апреля, на большей части территории Украины будет господствовать поле высокого давления, поэтому осадки не прогнозируются. Но кратковременные дожди возможны днем на крайнем западе. Ветер удержится южный/юго-восточный, 5 — 12 м/с. Температура воздуха ожидается в пределах днем +18 +23, в Карпатах +13 +18.

В пятницу, 18 апреля, также осадков на большей части Украины. Лишь днем в Карпатах и на Прикарпатье пройдут кратковременные дожди с грозами и градом. Ветер восточный и юго-восточный 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6 +11, днем +19 +24 °С. На юге — Одесская область, Крым и Приазовье, — прогнозируют +15 +20.

В субботу, 19 апреля, снова будет преимущественно без осадков, кроме западной Украины. Днем в Карпатах и на Прикарпатье пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер восточного и юго-восточного направления, 5 — 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +7+12 °С, днем +18+24.

В воскресенье, 20 апреля, ожидается сухая и теплая погода, лишь в Крыму и на крайнем западе местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с, на Донбассе и в Приазовье днем местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +7+12, днем +19 +25.

Напомним, что чистый четверг, 17 апреля, принесет украинцам хорошую погоду. Практически во всех областях будет сухо и солнечно.