В Україну йде рекордне тепло: де синоптики обіцяють до +25, а де дощі з грозами

Найближчими днями в Україні істотно потепліє. Подекуди стовпчики термометрів показуватимуть до +25 градусів тепла.

Related video

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У четвер, 17 квітня, на більшій частині території України пануватиме поле високого тиску, через це опади не прогнозуються. Але короткочасні дощі можливі вдень на крайньому заході. Вітер утримається південний / південно-східний, 5 – 12 м/с. Температура повітря очікується в межах вдень +18 +23, у Карпатах +13 +18.

У п'ятницю, 18 квітня, також опадів на переважній частині України. Лише вдень у Карпатах та на Прикарпатті пройдуть короткочасні дощі з грозами та градом. Вітер східний та південно-східний 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6 +11, вдень +19 +24 °С. На півдні — Одеська область, Крим та Приазов'я, — прогнозують +15 +20.

У суботу, 19 квітня, знову буде переважно без опадів, крім західної України. Вдень у Карпатах та на Прикарпатті пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами. Вітер східного та південно-східного напрямку, 5 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7+12 °С, вдень +18+24.

У неділю, 20 квітня, очікується суха і тепла погода, лише в Криму та на крайньому заході місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, на Донбасі та у Приазов'ї вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +7+12, вдень +19 +25.

Нагадаємо, що чистий четвер, 17 квітня, принесе українцям хорошу погоду. Практично у всіх областях буде сухо та сонячно.