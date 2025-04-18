Совладельца "ПриватБанка" Геннадия Боголюбова, который незаконно выехал из Украины, нашли в Вене

Соучредитель "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов живет в Вене. Он выехал из Украины в 2024 году по чужому паспорту.

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Об этом говорится в расследовании "Украинской правды".

Расследователи заметили в Вене автомобиль с украинскими номерами. Оказалось, что на этой машине экс-заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в июне 2024 года отвозила Геннадия Боголюбова на железнодорожный вокзал.

По данным издания, выезд Боголюбова из Украины может быть связан с возможным уголовным преследованием. Сейчас Геннадий живет в элитном районе Вены.

Кто такой Геннадий Боголюбов

Геннадий Боголюбов — украинский предприниматель и миллиардер. Соучредитель и совладелец группы "Приват". После национализации Приватбанка Боголюбов вместе с Игорем Коломойским стал объектом многочисленных юридических расследований, связанных с выводом средств из банка и другими финансовыми махинациями.

Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский в 1997 году Фото: Скриншот

Боголюбов также основатель "Солм ЛТД", член совета директоров в "Москомприватбанке", ЗАО "Московский коммерческий Банк". Ранее также был также совладельцем Южного горно-обогатительного комбината и Днепровского металлургического завода, однако продал свою долю в них основным владельцам "Evraz Group".

В 2010 году Боголюбов получил гражданство Кипра в обмен на инвестиции. Также получил гражданство Великобритании. После национализации "Приватбанка" Боголюбов в начале 2017 года отказался от украинского гражданства. Однако в 2019 году, когда президентом Украины стал Владимир Зеленский, Боголюбов обратился в Миграционную службу с просьбой вернуть ему украинский паспорт. 25 июня 2019 года бизнесмен получил вид на жительство в Украине. Практически тогда же вернулся в Украину его бизнес-партнер Игорь Коломойский.

15 октября 2020 года Боголюбов обратился в Хозяйственный суд Киева с требованиями вернуть 33,2525 % акций, принадлежавших ему до национализации "Приватбанка". Ответчиками по указанному делу, предметом которого является признание недействительным договора, были Кабинет Министров, Приватбанк, Укргазбанк, Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

8 февраля 2021 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство "Приватбанка" и оставил без движения иск бывшего акционера банка Геннадия Боголюбова ввиду отсутствия в исковом заявлении всех необходимых реквизитов. Ранее Боголюбов уже неоднократно обращался в суд с целью вернуть акции "Приватбанка", принадлежавшие бизнесмену до национализации.

Напомним, Геннадий Боголюбов выехал из Украины с поддельными документами в ночь на 24 июня. Но в Польшу въехал уже по собственному паспорту.

Ранее Фокус также писал, что журналисты отследили путь Боголюбова от железнодорожного вокзала в Киеве, куда его привезла Эмине Джапарова. Боголюбова даже не сопровождала охрана, это подтверждается скриншотами с камер наблюдения.