Співвласника "ПриватБанку" Геннадія Боголюбова, який незаконно виїхав з України, знайшли у Відні

Співзасновник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбов живе у Відні. Він виїхав з України в 2024 році за чужим паспортом.

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Про це йдеться в розслідуванні "Української правди".

Розслідувачі помітили у Відні автомобіль з українськими номерами. Виявилося, що цією автівкою ексзаступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в червні 2024 року відвозила Геннадія Боголюбова на залізничний вокзал.

За даними видання, виїзд Боголюбова з України може бути пов’язаним із можливим кримінальним переслідуванням. Наразі Геннадій живе в елітному районі Відня.

Хто такий Геннадій Боголюбов

Геннадій Боголюбов – український підприємець та мільярдер. Співзасновник і співвласник групи "Приват". Після націоналізації Приватбанку Боголюбов разом з Ігорем Коломойським став об'єктом численних юридичних розслідувань, пов'язаних з виведенням коштів з банку та іншими фінансовими махінаціями.

Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський в 1997 році Фото: Скриншот

Боголюбов також засновник "Солм ЛТД", член ради директорів у "Москомприватбанк", ЗАТ "Московський комерційний Банк". Раніше також був також співвласником Південного гірничо-збагачувального комбінату і Дніпровського металургійного заводу, проте продав свою частку в них основним власникам "Evraz Group".

У 2010 році Боголюбов отримав громадянство Кіпру в обмін на інвестиції. Також отримав громадянство Великобританії. Після націоналізації "Приватбанку" Боголюбов на початку 2017 року відмовився від українського громадянства. Однак у 2019 році, коли президентом України став Володимир Зеленський, Боголюбов звернувся до Міграційної служби з проханням повернути йому український паспорт. 25 червня 2019 року бізнесмен отримав посвідку на проживання в Україні. Практично тоді ж повернувся до України його бізнес-партнер Ігор Коломойський.

15 жовтня 2020 року Боголюбов звернувся до Господарського суду Києва з вимогами повернути 33,2525 % акцій, що належали йому до націоналізації "Приватбанку". Відповідачами у зазначеній справі, предметом якої є визнання недійсним договору, були Кабінет Міністрів, Приватбанк, Укргазбанк, Міністерство фінансів і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

8 лютого 2021 року Господарський суд Києва задовольнив клопотання "Приватбанку" та залишив без руху позов колишнього акціонера банку Геннадія Боголюбова з огляду на відсутність у позовній заяві всіх необхідних реквізитів. Раніше Боголюбов уже неодноразово звертався до суду з метою повернути акції "Приватбанку", що належали бізнесмену до націоналізації.

Нагадаємо, Геннадій Боголюбов виїхав з України з підробленими документами в ніч на 24 червня. Але у Польщу в'їхав вже за власним паспортом.

Раніше Фокус також писав, що журналісти відслідкували шлях Боголюбова від залізничного вокзалу в Києві, куди його привезла Еміне Джапарова. Боголюбова навіть не супроводжувала охорона, це підтверджується скриншотами із камер спостереження.