В СИЗО Киева до смерти пытали осужденных: задержаны 8 работников изолятора

В следственном изоляторе Киева выявили факты пыток заключенных. Одного из них осужденные жестоко избили, и он на следующий день умер. Работники СИЗО пытались скрыть этот факт и подделали документы.

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Сейчас ГБР и Государственная исполнительная служба проводят расследование по фактам пыток и бесчеловечного обращения в местах лишения свободы.

В ГБР отметили, что ликвидировали "преступную" вертикаль в крупнейшем следственном изоляторе Украины ГУ "Киевский следственный изолятор" благодаря ряду мероприятий, которые провели, начиная с декабря 2024 года.

В ходе расследования правоохранители обнаружили в учреждении, где находится около 2 тыс. 700 человек, устойчивую иерархическую структуру преступного влияния. Ее возглавлял так называемый "смотрящий". К функционированию этой "вертикали" он привлек часть персонала СИЗО и медиков. Они фактически действовали под под контролем криминалитета.

В СИЗО процветала торговля наркотиками, систематическое вымогательство денег с заключенных, проводились азартные игры и применялось физическое насилие, в том числе с летальным исходом.

В ноябре 2024 года ГБР задокументировало действия группы заключенных во главе со "смотрящим", которые, при бездействии персонала, вывели одного из заключенных во двор, жестоко его избили, после чего тот умер.

Сотрудники СИЗО знали об избиении, но пытались скрыть этот факт. Они подделали документы и изолировали пострадавшего, не оказав медицинской помощи.

Только на следующий день его доставили в больницу, где 28 декабря он умер.

23 апреля 2025 года ГБР задержало 13 подозреваемых в причастности к преступлению.

Подозрение вручено 5 заключенным, включая "смотрящего", — за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Их перевели в другие учреждения исполнения наказаний.

Кроме осужденных 8 работников СИЗО, среди которых инспекторы, дежурные, медики и старшие по корпусам получили подозрения по следующим статьям Уголовного Кодекса Украины:

ч. 3 ст. 365 — превышение власти или служебных полномочий;

ч. 3 ст. 367 — служебная халатность;

ч. 3 ст. 135 — оставление в опасности;

ч. 2 ст. 139 — неоказание помощи;

ч. 1 ст. 366 — служебный подлог;

ч. 1 ст. 358 — подделка официального документа;

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 — соучастие в преступлении группой лиц.

Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в прошлом году также в Днепре в больнице имени Мечникова умер осужденный, которого доставили в медучреждение в тяжелом состоянии после избиения. Мужчине вовремя не оказали медицинскую помощь, а руководство исправительного учреждения пыталось скрыть инцидент, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.