У СІЗО Києва до смерті катували засуджених: затримано 8 працівників ізолятора

У слідчому ізоляторі Києва виявили факти катування ув'язнених. Одного з них засуджені жорстоко побили, і він наступного дня помер. Працівники СІЗО намагалися приховати цей факт і підробили документи.

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Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зараз ДБР та Державна виконавча служба проводять розслідування щодо фактів катувань і нелюдському поводженню у місцях позбавлення волі.

У ДБР зазначили, що ліквідували "злочинну" вертикаль у найбільшому слідчому ізоляторі України ДУ "Київський слідчий ізолятор" завдяки ряду заходів, які провели, починаючи з грудня 2024 року.

Під час розслідування правоохоронці виявили в установі, де перебуває близько 2 тис. 700 осіб, стійку ієрархічну структуру злочинного впливу. Її очолював так званий "смотрящий". До функціонування цієї "вертикалі" він залучив частину персоналу СІЗО та медиків. Вони фактично діяли під під контролем криміналітету.

У СІЗО процвітала торгівля наркотиками, систематичне вимагання грошей з ув’язнених, проводилися азартні ігри та застосовувалося фізичне насильство, зокрема, з летальними наслідками.

У листопаді 2024 року ДБР задокументувало дії групи ув’язнених на чолі із "смотрящим", які, за бездіяльності персоналу, вивели одного з ув’язнених у двір, жорстоко його побили, після чого той помер.

Співробітники СІЗО знали про побиття, але намагалися приховати цей факт. Вони підробили документи та ізолювали постраждалого, не надавши медичної допомоги.

Лише наступного дня його доставили до лікарні, де 28 грудня він помер.

23 квітня 2025 року ДБР затримало 13 підозрюваних у причетності до злочину.

Підозру вручено 5 ув’язненим, включно зі "смотрящим", — за завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України). Їх перевели до інших установ виконання покарань.

Крім засуджених 8 працівників СІЗО, серед яких інспектори, чергові, медики та старші по корпусах отримали підозри за наступними статтями Кримінального Кодексу України:

ч. 3 ст. 365 — перевищення влади або службових повноважень;

ч. 3 ст. 367 — службова недбалість;

ч. 3 ст. 135 — залишення в небезпеці;

ч. 2 ст. 139 — ненадання допомоги;

ч. 1 ст. 366 — службове підроблення;

ч. 1 ст. 358 — підроблення офіційного документа;

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 — співучасть у злочині групою осіб.

Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що минулого року також у Дніпрі в лікарні імені Мечникова помер засуджений, якого доправили до медзакладу в тяжкому стані після побиття. Чоловікові вчасно не надали медичну допомогу, а керівництво виправного закладу намагалося приховати інцидент, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини.