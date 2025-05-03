В Украине более 200 стартапов получили €6 млн: эксперты обсудили, как привлекать гранты

Европейский цифровой инновационный хаб Win-Win EDIH 30 апреля провел мероприятие, посвященное финансированию стартапов, малых и средних предприятий.

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В дискуссии участвовали директор по международному развитию Киевской школы экономики Ольга Сливинская, старший проектный менеджер Good Governance Fund Виктор Артеменко, руководитель проекта EU4Innovation East в Украине Татьяна Меськова и руководитель отдела партнерств и международного сотрудничества в Украинском фонде стартапов Елена Ворошилова.

Участники представили практическое руководство по привлечению финансирования для бизнеса

Во время мероприятия представили практическое руководство по привлечению финансирования для бизнеса в рамках Ukraine Investment Framework для предпринимателей.

Руководство содержит описание доступных программ для бизнеса от украинских банков и международных финансовых организаций. Гайд упрощает поиск и привлечение финансирования для бизнеса и общин, говорит Ольга Сливинская.

Во время дискуссии обсудили, как подавать грантовую заявку

Татьяна Миськова поделилась практическими советами по оформлению грантовой заявки и написанию идеи для питчинга. Нужно обязательно прописать и объяснить видение в рамках стратегии проекта.

Большое внимание уделяется тому, насколько лаконично прописана идея, реалистичность задач и главное — бюджет проекта, ведь он должен соответствовать рыночным ценам.

Донора интересует, что будет с проектом после того, как он из него выйдет, отметили участники

Следует обратить внимание на то, достаточно ли людей в компании на выполнение задач, прописанных в проекте. Главными факторами при принятии решения по финансированию станут стабильность и влияние проекта. Донора интересует, что будет с проектом после того, как он из него выйдет: будет ли он функционировать и развиваться, или закроется.

В свою очередь Виктор Артеменко добавил, что доноры тщательно проверяют историю создания и развития проекта. Не стоит подаваться на получение крупных денежных грантов, если компания раньше не получала грантов и в ней работает только один человек.

"Нужно показать способность организации иметь дело с какими-то деньгами. Донор не согласится дать просто так деньги, с которыми организация не справится", — сказал спикер.

В Украине профинансировано более 200 стартапов

По словам Елены Ворошиловой, в Украине профинансировано более 200 стартапов на сумму почти 6 миллионов евро.

Деньги ушли на развитие инновационной экосистемы и технологий, команд в рамках акселерационных программ и возможностей, которые позволят целевой аудитории масштабироваться. До конца 2025 года еще 6 миллионов евро предоставят стартапам и инновационным предпринимателям.

Эксперты советуют подавать документы на гранты даже тогда, когда есть сомнения в положительном ответе. Каждый раз участник усовершенствует навыки в заполнении грантовых заявок.

Следует обращаться за консультациями и технической поддержкой к бизнес-инкубаторам. Имея знания, как построить и презентовать свой проект — это половина успеха.

Мероприятие организовал Украинский фонд стартапов, партнер мероприятия Kooperativ. Инновационный хаб Win-Win EDIH объединяет экспертизу в различных сферах украинской технологической экосистемы, направлен на поддержку стартапов и госсектора в интеграции цифровых технологий, тестирования инновационных решений, привлечения финансирования и выхода на международные рынки.