В Україні понад 200 стартапів отримали €6 млн: експерти обговорили, як залучати гранти

Європейський цифровий інноваційний хаб Win-Win EDIH 30 квітня провів захід, присвячений фінансуванню стартапів, малих і середніх підприємств.

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У дискусії брали участь директорка з міжнародного розвитку Київської школи економіки Ольга Слівінська, старший проєктний менеджер Good Governance Fund Віктор Артеменко, керівниця проєкту EU4Innovation East в Україні Тетяна Мєськова та керівниця відділу партнерств та міжнародного співробітництва в Українському фонді стартапів Олена Ворошилова.

Учасники представили практичний посібник із залучення фінансування для бізнесу

Під час заходу презентували практичний посібник із залучення фінансування для бізнесу в рамках Ukraine Investment Framework для підприємців.

Посібник містить опис доступних програм для бізнесу від українських банків та міжнародних фінансових організацій. Гайд спрощує пошук і залучення фінансування для бізнесу та громад, каже Ольга Слівінська.

Під час дискусії обговорили, як подавати грантову заявку

Тетяна Міськова поділилася практичними порадами щодо оформлення грантової заявки та написання ідеї для пітчингу. Потрібно обов'язково прописати і пояснити бачення в рамках стратегії проєкту.

Велика увага приділяється тому, наскільки лаконічно прописана ідея, реалістичність завдань і головне — бюджет проєкту, адже він має відповідати ринковим цінам.

Донора цікавить, що буде з проектом після того, як він із нього вийде, зазначили учасники

Слід звернути увагу на те, чи достатньо людей у компанії на виконання завдань, прописаних у проєкті. Головними факторами під час ухвалення рішення щодо фінансування стануть стабільність і вплив проєкту. Донора цікавить, що буде з проєктом після того, як він із нього вийде: чи він функціонуватиме і розвиватиметься, чи закриється.

Зі свого боку Віктор Артеменко додав, що донори ретельно перевіряють історію створення та розвитку проєкту. Не варто подаватися на отримання великих грошових грантів, якщо компанія раніше не отримувала грантів і в ній працює тільки одна людина.

"Потрібно показати здатність організації мати справу з якимись грошима. Донор не погодиться дати просто так гроші, з якими організація не впорається", — сказав спікер.

В Україні профінансовано понад 200 стартапів

За словами Олени Ворошилової, в Україні профінансовано понад 200 стартапів на суму майже 6 мільйонів євро.

Гроші пішли на розвиток інноваційної екосистеми та технологій, команд у рамках акселераційних програм і можливостей, які дадуть змогу цільовій аудиторії масштабуватися. До кінця 2025 року ще 6 мільйонів євро нададуть стартапам та інноваційним підприємцям.

Експерти радять подавати документи на гранти навіть тоді, коли є сумніви в позитивній відповіді. Щоразу учасник удосконалить навички в заповненні грантових заявок.

Слід звертатися за консультаціями та технічною підтримкою до бізнес-інкубаторів. Маючи знання, як побудувати та презентувати свій проєкт — це половина успіху.

Захід організував Український фонд стартапів, партнер заходу Kooperativ. Інноваційний хаб Win-Win EDIH об'єднує експертизу в різних сферах української технологічної екосистеми, спрямований на підтримку стартапів і держсектору в інтеграції цифрових технологій, тестування інноваційних рішень, залучення фінансування та виходу на міжнародні ринки.