В Україні понад 200 стартапів отримали €6 млн: експерти обговорили, як залучати гранти
Європейський цифровий інноваційний хаб Win-Win EDIH 30 квітня провів захід, присвячений фінансуванню стартапів, малих і середніх підприємств.
У дискусії брали участь директорка з міжнародного розвитку Київської школи економіки Ольга Слівінська, старший проєктний менеджер Good Governance Fund Віктор Артеменко, керівниця проєкту EU4Innovation East в Україні Тетяна Мєськова та керівниця відділу партнерств та міжнародного співробітництва в Українському фонді стартапів Олена Ворошилова.
Під час заходу презентували практичний посібник із залучення фінансування для бізнесу в рамках Ukraine Investment Framework для підприємців.
Посібник містить опис доступних програм для бізнесу від українських банків та міжнародних фінансових організацій. Гайд спрощує пошук і залучення фінансування для бізнесу та громад, каже Ольга Слівінська.
Тетяна Міськова поділилася практичними порадами щодо оформлення грантової заявки та написання ідеї для пітчингу. Потрібно обов'язково прописати і пояснити бачення в рамках стратегії проєкту.
Велика увага приділяється тому, наскільки лаконічно прописана ідея, реалістичність завдань і головне — бюджет проєкту, адже він має відповідати ринковим цінам.
Слід звернути увагу на те, чи достатньо людей у компанії на виконання завдань, прописаних у проєкті. Головними факторами під час ухвалення рішення щодо фінансування стануть стабільність і вплив проєкту. Донора цікавить, що буде з проєктом після того, як він із нього вийде: чи він функціонуватиме і розвиватиметься, чи закриється.
Зі свого боку Віктор Артеменко додав, що донори ретельно перевіряють історію створення та розвитку проєкту. Не варто подаватися на отримання великих грошових грантів, якщо компанія раніше не отримувала грантів і в ній працює тільки одна людина.
"Потрібно показати здатність організації мати справу з якимись грошима. Донор не погодиться дати просто так гроші, з якими організація не впорається", — сказав спікер.
За словами Олени Ворошилової, в Україні профінансовано понад 200 стартапів на суму майже 6 мільйонів євро.
Гроші пішли на розвиток інноваційної екосистеми та технологій, команд у рамках акселераційних програм і можливостей, які дадуть змогу цільовій аудиторії масштабуватися. До кінця 2025 року ще 6 мільйонів євро нададуть стартапам та інноваційним підприємцям.
Експерти радять подавати документи на гранти навіть тоді, коли є сумніви в позитивній відповіді. Щоразу учасник удосконалить навички в заповненні грантових заявок.
Слід звертатися за консультаціями та технічною підтримкою до бізнес-інкубаторів. Маючи знання, як побудувати та презентувати свій проєкт — це половина успіху.
Захід організував Український фонд стартапів, партнер заходу Kooperativ. Інноваційний хаб Win-Win EDIH об'єднує експертизу в різних сферах української технологічної екосистеми, спрямований на підтримку стартапів і держсектору в інтеграції цифрових технологій, тестування інноваційних рішень, залучення фінансування та виходу на міжнародні ринки.