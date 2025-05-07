Эксгумация жертв Волынской трагедии завершена: останки скольких людей нашли (фото)

В селе Пужники Тернопольской области во время эксгумационных работ обнаружили останки 42 человек. Исследователи начинают идентификацию погибших.

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Об этом сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос в среду, 7 мая, сообщает Суспільне.

"По состоянию на вчера, на вечер мы получили от нашей части украинской экспедиции информацию, что обнаружены останки 42 человек. То есть они уже изъяты. Прислали нам фотографии, где мы видим, что работы закончились", — сообщил он.

Наджос отметил, что ДНК-экспертизы будут проводить в Польше. По его словам, еще до начала эксгумации польская сторона проинформировала Украину о том, что собрала образцы ДНК у родственников бывших жителей Пужников, чтобы иметь возможность идентифицировать погибших.

Польская сторона уже собрала образцы ДНК у родственников бывших жителей Пужников Фото: Суспiльне

Он также сказал, что польская сторона предложила провести исследование совместно с украинскими специалистами. Такая инициатива рассматривается как шаг к конструктивному диалогу по сложным вопросам общей истории.

Имеют ли Пужники связь с Волынской трагедией?

Польская сторона связывает события февраля 1945 года в Пужниках с Волынской трагедией. В то же время украинские историки обращают внимание на то, что село не принадлежит ни географически, ни исторически к Волыни, поэтому гибель поляков в эту ночь не следует отождествлять с событиями трагедии.

"Я бы с Волынской трагедией это не связывал. Польские медиа, с которыми мы коммуницируем, они очень часто в начале нашего общения апеллировали именно к Волынской трагедии. Даже если посмотреть на карту, в принципе, становится понятным, что это разные вещи", — пояснил Наджос.

Он отметил, что, поскольку не работает в Институте национальной памяти, не берется трактовать события. Как представитель Министерства культуры и стратегических коммуникаций, его задача заключалась в создании надлежащих условий для польской стороны, чтобы та могла работать в безопасных и правильных условиях на территории Украины.

Также Наджос подчеркнул важность принципа паритетности, поскольку в декабре был проведен обмен списками, и польской стороне были переданы украинские списки. По его словам, следующим шагом будет проведение аналогичных поисковых работ на территории Польши, о чем можно будет говорить после завершения работ в Пужниках.

Напомним, в конце апреля 2024 года на территории бывшего села Пужники Хмельницкой области началась эксгумация останков поляков, погибших во время Волынской трагедии в 40-х годах прошлого века.