Никаких границ: 30 мая Invest Forum 2025 объединит предпринимателей и инвесторов со всей Украины

30 мая 2025 года бизнес-сообщество Украины получит новый толчок к развитию — состоится Всеукраинский Invest Forum 2025, который на этот раз пройдет в необычном формате open air. Событие объединит ведущих предпринимателей, инвесторов и лидеров изменений со всей страны на открытой локации без барьеров для идей, партнерств и прорывных решений.

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Организатор мероприятия — девелоперская компания SENSAR Development, которая выступает организатором не впервые. Формируя бизнес-события, компания известна своим инновационным подходом и смелыми проектами. В этом году форум выходит на новый уровень и будет проходить в формате открытого пространства, не ограничивая участников в диалогах, решениях и вдохновениях.

В программе — выступления топовых представителей бизнеса, среди которых:

Вячеслав Климов — соучредитель компании "Новая Почта", президент Союза украинских предпринимателей (СУП);

Лев Жиденко — соучредитель сети магазинов "Аврора";

Игорь Мазепа — генеральный директор Concorde Capital;

Николай Щербина — СЕО аптечной сети АНЦ;

Артур Михно — СЕО и соучредитель Work.ua;

Евгений Таллер — предприниматель, инфлюенсер, владелец и СЕО инфлюенсер-маркетинг агентства WhyNot? Enot, совладелец сети ресторанов Ministry of

Марк Марченко — CEO, основатель SENSAR Development;

Евгений Артюхов — соучредитель, старший партнер ASA Group, адвокат;

Елена Унаньян — директор по развитию бизнеса в ЛУН;

Игорь Фостенко — основатель бренда Enjoy the Wood;

Дмитрий Карпиловский — основатель крупнейшего сообщества инвесторов в Украине "Укринвестклуб";

Артур Лупашко — основатель группы компаний Ribas Hotels Group;

Андрей Онистрат — офицер ВСУ, бывший Председатель наблюдательного совета, владелец банка.

Насыщенный событиями вечер завершится After Party. Яркий финал форума создаст популярная украинская группа KADNAY

Invest Forum 2025 — это открытая площадка для свободного диалога, знакомств и поиска решений, которые двигают капитал и идеи вперед. Мероприятие мотивирует не словами, а примерами реального роста, стратегических партнерств и смелых изменений в украинском бизнесе.

Зарегистрироваться можно уже сейчас на сайте — events.sensar.ua.