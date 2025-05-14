Никаких границ: 30 мая Invest Forum 2025 объединит предпринимателей и инвесторов со всей Украины
30 мая 2025 года бизнес-сообщество Украины получит новый толчок к развитию — состоится Всеукраинский Invest Forum 2025, который на этот раз пройдет в необычном формате open air. Событие объединит ведущих предпринимателей, инвесторов и лидеров изменений со всей страны на открытой локации без барьеров для идей, партнерств и прорывных решений.
Организатор мероприятия — девелоперская компания SENSAR Development, которая выступает организатором не впервые. Формируя бизнес-события, компания известна своим инновационным подходом и смелыми проектами. В этом году форум выходит на новый уровень и будет проходить в формате открытого пространства, не ограничивая участников в диалогах, решениях и вдохновениях.
В программе — выступления топовых представителей бизнеса, среди которых:
- Вячеслав Климов — соучредитель компании "Новая Почта", президент Союза украинских предпринимателей (СУП);
- Лев Жиденко — соучредитель сети магазинов "Аврора";
- Игорь Мазепа — генеральный директор Concorde Capital;
- Николай Щербина — СЕО аптечной сети АНЦ;
- Артур Михно — СЕО и соучредитель Work.ua;
- Евгений Таллер — предприниматель, инфлюенсер, владелец и СЕО инфлюенсер-маркетинг агентства WhyNot? Enot, совладелец сети ресторанов Ministry of
- Марк Марченко — CEO, основатель SENSAR Development;
- Евгений Артюхов — соучредитель, старший партнер ASA Group, адвокат;
- Елена Унаньян — директор по развитию бизнеса в ЛУН;
- Игорь Фостенко — основатель бренда Enjoy the Wood;
- Дмитрий Карпиловский — основатель крупнейшего сообщества инвесторов в Украине "Укринвестклуб";
- Артур Лупашко — основатель группы компаний Ribas Hotels Group;
- Андрей Онистрат — офицер ВСУ, бывший Председатель наблюдательного совета, владелец банка.
Насыщенный событиями вечер завершится After Party. Яркий финал форума создаст популярная украинская группа KADNAY
Invest Forum 2025 — это открытая площадка для свободного диалога, знакомств и поиска решений, которые двигают капитал и идеи вперед. Мероприятие мотивирует не словами, а примерами реального роста, стратегических партнерств и смелых изменений в украинском бизнесе.
Зарегистрироваться можно уже сейчас на сайте — events.sensar.ua.