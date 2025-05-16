Бойца ВСУ остановили, чтобы "проверить на алкоголь", но сообщили о беременности жены (видео)

Жена украинского военного Игоря Дутчака показала видео, на котором мужчина едва не попал в историю из-за подозрения в употреблении алкоголя за рулем. Через мгновение ситуация разъяснилась, поскольку это был намеренный розыгрыш для сообщения о беременности.

Related video

Видео шуточного "задержания на блокпосту" появилось в аккаунте TikTok жены.

Видео о приключениях военного на блокпосту появилось в аккаунте, подписанном dutchak.yanaa, около недели назад. Первые кадры показывают, что события происходят в машине, которую остановили патрульные. На водительском сиденье сидит мужчина в военной одежде, а рядом, за дверью авто, стоит патрульный. Слышно, как патрульный говорит, что мужчина якобы находится в состоянии "алкогольного или наркотического опьянения". Когда его спрашивают, почему возникли такие подозрения, патрульный объясняет, что у военного "что-то не то с лицом", а также в машине. Как выясняется, в машине нет детского кресла, а это нарушение, заявил правоохранитель. После этого мужчине вручают коробку, в которой якобы лежит средство тестирования. Когда коробка открывается, мы видим, что патрульный не обманул. В коробке есть тест, но это — тест на беременность с двумя полосками: мужчина и женщина начинают плакать и обниматься.

В описании видео Яна Дутчак объяснила, что именно произошло. По ее словам, она устроила "ловушку", потому что когда-то муж на блокпосту сделал ей предложение. Когда пришло время, она приехала Донецкую область и организовала ему другой сюрприз, говорится в заметке.

"Настоящая причина поездки на восток второй раз [предыдущая была 14 февраля], я думаю вы сами догадаетесь. Игорь даже приблизительно не догадывался, что должно произойти на блокпосту где-то в Донецкой области", — написала женщина.

Видео с военным, который узнает, что скоро станет отцом, набрало более миллиона просмотров и более тысячи комментариев. Люди писали, что сначала едва не возненавидели патрульного, который некрасиво себя вел. Другие признавались, что плакали, глядя на молодую пару.

Видео с военным — комментарии от кадрами о беременности жены Фото: Скриншот

Отметим, в мае 2023 года МВД опубликовало трогательное видео с военным, который вернулся из российского плена. На видео слышно, как боец звонит матери и рассказывает, что женился на девушке, которая вместе с ним защищала "Азовсталь" в Мариуполе.

Между тем в июле того же года тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал поздравление для военного, который женился. Залужный пожелал молодоженам, чтобы они дарили друг другу цветы и не забывали об объятиях в трудное военное время.

Напоминаем, в июне 2024 в сети появился ролик с Богданом Буше, который рассмешил бойцов ВСУ.