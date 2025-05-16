Бійця ЗСУ спинили, щоб "перевірити на алкоголь", але повідомили про вагітність дружини (відео)

Дружина українського військового Ігоря Дутчака показала відео, на якому чоловік ледь не втрапив в історію через підозру у вживанні алкоголю за кермом. За мить ситуація роз'яснилась, оскільки це був навмисний розіграш для повідомлення про вагітність.

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Відео жартівливого "затримання на блокпосту" з'явилось в акаунті TikTok дружини.

Відео про пригоди військового на блокпосту з'явилось в акаунті, підписаному dutchak.yanaa, близько тижня тому. Перші кадри показують, що події відбуваються в машині, яку спинили патрульні. На водійському сидінні сидить чоловік у військовому одязі, а поруч, за дверима авто, стоїть патрульний. Чути, як патрульний говорить, що чоловік начебто перебуває у стані "алкогольного чи наркотичного сп'яніння". Коли його питають, чому виникли такі підозри, патрульний пояснює, що у військового "щось не те з обличчям", а також в машині. Як з'ясовується, у машині немає дитячого крісла, а це порушення, заявив правоохоронець. Після цього чоловіку вручають коробку, у якій начебто лежить засіб тестування. Коли коробка відкривається, ми бачимо, що патрульний не обманув. У коробці є тест, але це — тест на вагітність з двома смужками: чоловік та жінку починають плакати та обійматись.

У описі відео Яна Дутчак пояснила, що саме сталось. З її слів, вона влаштувала "пастку", бо колись чоловік саме на блокпосту зробив їй пропозицію. Коли настав час, вона приїхала Донецьку область і організувала йому інший сюрприз, ідеться у дописі.

"Справжня причина поїздки на схід вдруге [попередня була 14 лютого], я думаю ви самі здогадаєтесь. Ігор навіть приблизно не здогадувався, що має відбутися на блокпосту десь у Донецькій області", — написала жінка.

Відео з військовим, який дізнається, що скоро стане батьком, набрало понад мільйон переглядів та понад тисячу коментарів. Люди писали, що спершу ледь не зненавиділи патрульного, який негарно поводився. Інші зізнавались, що плакали, дивлячись на молоду пару.

Відео з військовим - коментарі від кадрами про вагітність дружини Фото: Скриншот

Зазначимо, у травні 2023 року МВС опублікувало зворушливе відео з військовим, який повернувся з російського полону. На відео чути, як боєць телефонує матері й розповідає, що одружився з дівчиною, яка разом з ним боронила "Азовсталь" в Маріуполі.

Тим часом у липні того ж року тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував привітання для військового, який одружився. Залужний побажав молодятам, щоб вони дарували один одному квіти й не забували про обійми у важкий воєнний час.

Нагадуємо, у червні 2024 у мережі з'явився ролик з Богданом Буше, який розсмішив бійців ЗСУ.