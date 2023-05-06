Повернувся з полону з дружиною: у МВС оприлюднили зворушливий дзвінок бійця матері (відео)

Військовий одружився на "Азовсталі", після чого потрапив у полон разом із коханою. 6 травня його та ще 44 захисників і захисниць повернули додому.

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6 травня з полону повернули Іллю та Катю — пару військових, які одружилися на "Азовсталі" в Маріуполі. Кадри розмови захисника з родичами опублікував у соцмережах міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Серце завмирає від таких діалогів. Мама почула голос сина, який сьогодні повернувся з полону", — написав Клименко.

Голова МВС розповів, що пара одружилася на "Азовсталі" та разом пройшла полон.

"Неоціненні моменти, які чітко вказують, за що ми боремося: за наші сім’ї, за рідну землю. І в цьому наша сила — сила захисників і оборонців", — підкреслив міністр.

Із полону повернули 45 захисників і захисниць

6 травня відбувся обмін полоненими, про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак. Україна повернула 45 військових із підрозділу Нацгвардії — 42 чоловіків і трьох жінок.

Єрмак розповів, що серед звільнених оборонців є чоловік, якого повертали вже вдруге — ще до повномасштабного вторгнення РФ він провів у полоні 2,5 року. Після першого звільнення захисник одразу повернувся до свого підрозділу та продовжував воювати.

Нагадаємо, 3 червня в Координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими пояснили, що з полону вдається повертати навіть захисників, про яких зовсім немає або мало інформації. У штабі завірили, що збирають дані з усіх можливих джерел.

Раніше, 26 квітня, пресслужба СБУ публікувала зворушливі кадри з повернення 44 українських військових. Один із бійців уперше телефонував родичам і розчулився під час розмови.