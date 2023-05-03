Україна повертає з полону РФ бійців, про яких нічого не було відомо, — Коордштаб

Усі українські захисники, які перебувають на передовій, внесені до єдиного реєстру Національного інформаційного бюро, проте іноді вдається повертати з полону тих, про кого не було інформації у базі.

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З російського полону вдається повертати тих українських військових, про яких не було раніше інформації. Про це повідомляє пресслужба Координаційного штаба з питань поводження з військовополоненими 3 травня.

Представники організації в онлайн-форматі провели зустріч із об'єднанням сімей 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи та 46-го окремого штурмового батальйону "Донбас". Там вони відповіли на запитання, що цікавлять рідних військових.

"Всі військовослужбовці, внесені до єдиного реєстру Національного інформаційного бюро, залучені до процесів обміну. З російського полону вдається повертати і тих наших захисників, інформації про яких було дуже мало, або зовсім не було. Координаційний штаб збирає відомості з усіх можливих джерел: як відкритих, так і конфіденційних", — йдеться у повідомленні.

Найчастіше родичів цікавили питання комунікації і отримання потрібних документів. Зокрема, йдеться про витяги з актів службових розслідувань.

Спілкування з українськими захисниками, як зазначили у Координаційному штабі, відбувається за допомогою територіальних центрів комплектування (ТЦК), проте деякі родичі зазначили, що залишилися без відповіді після звернення до цього відомства.

Окремо було обговорено питання співпраці зі слідчими Національної поліції України.

Нагадаємо, 21 квітня повідомлялося, що священика УПЦ МП обміняли на 28 українських військовополонених. У СБУ зазначили, що контррозвідувальні заходи щодо УПЦ (МП) було розпочато ще 2022 року і вже відкрито щонайменше 61 кримінальне провадження на священнослужителів.