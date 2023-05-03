Украина возвращает из плена РФ бойцов, о которых не было ничего известно, — Коордштаб

Все украинские защитники, которые находятся на передовой, внесены в единый реестр Национального информационного бюро, однако иногда удается возвращать из плена тех, о ком не было информации в базе.

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Из российского плена удается возвращать тех украинских военных, о которых совершенно не было ранее информации. Об этом сообщает пресс-служба Координационного штаба по обращению с военнопленными 3 мая.

Представители организации в онлайн-формате провели встречу с объединением семей 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы и 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс". Там они ответили на вопросы, которые интересуют родных военных.

"Все военнослужащие, внесенные в единый реестр Национального информационного бюро, вовлечены в процессы обмена. Из российского плена удается возвращать и тех наших защитников, информации о которых было либо очень мало, либо совсем не было. Координационный штаб собирает сведения из всех возможных источников: как открытых, так и конфиденциальных", — говорится в сообщении.

Чаще всего родственников интересовали вопросы коммуникации, а также получения нужных документов. В частности, речь о выписках из актов служебных расследований.

Общение с украинскими защитниками, как отметили в Координационном штабе, происходит при помощи территориальных центров комплектования (ТЦК), однако некоторые родственники отметили, что остались без ответа после обращения в данное ведомства.

Отдельно обсудили вопросы сотрудничества со следователями Национальной полиции Украины.

Напомним, 21 апреля сообщалось, что священника УПЦ МП обменяли на 28 украинских военнопленных. В СБУ отметили, что контрразведывательные мероприятия касательно УПЦ (МП) были начаты еще в 2022 году и уже открыто как минимум 61 уголовное производство на священнослужителей.