Вспышка гепатита А: число заболевших в Киеве превысило 70 человек, среди них много детей

Вероятной причиной вспышки гепатита А в Соломенском районе Киева стала загрязненная вода. Среди детей уже 35 заболевших.

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Об этом в эфире "Суспільного" рассказал генеральный директор Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Сергей Чумак.

В столице уже выявили 76 случаев гепатита А, из этого количества 35 случаев — у детей, а на стационарном лечении находится 30 киевлян. Все заболевшие проживают в пределах микрорайона "Отрадный".

"Получив данные анализа воды из водопровода, мы отмечаем незначительное повышение аммиака и малое количество окончательного хлора в пробах воды", — подчеркнул врач.

Специалист делает вывод, что инфекция попала в водопроводную сеть. Сейчас каждый день воду в микрорайоне проверяют на соответствие государственным санитарным нормам.

Врач сообщил, что вместе с Соломенской районной администрацией запланированы проверки всех колодцев, чтобы обнаружить источник проблемы.

Госпродпотребслужба проверяет организатора питания в школах района: все заболевшие дети получали еду в учебном заведении от одного частного подрядчика.

Напомним, в Китае разработали вакцину Hecolin для смягчения последствий гепатита Е. Это заболевание весьма опасно для беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

Фокус уже писал о скорой разработке вакцины от гепатита С. Ученые долгое время не могли разгадать структуру основной части вируса.