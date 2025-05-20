Спалах гепатиту А: кількість хворих у Києві перевищила 70 осіб, серед них багато дітей

Ймовірною причиною спалаху гепатиту А в Солом'янському районі Києва стала забруднена вода. Серед дітей уже 35 хворих.

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Про це в ефірі "Суспільного" розповів генеральний директор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак.

У столиці вже виявили 76 випадків гепатиту А, з цієї кількості 35 випадків — у дітей, а на стаціонарному лікуванні перебуває 30 киян. Усі захворілі проживають у межах мікрорайону "Відрадний".

"Отримавши дані аналізу води з водопроводу, ми відзначаємо незначне підвищення аміаку та малу кількість остаточного хлору в пробах води", — наголосив лікар.

Фахівець робить висновок, що інфекція потрапила у водопровідну мережу. Наразі щодня воду в мікрорайоні перевіряють на відповідність державним санітарним нормам.

Лікар повідомив, що разом із Солом'янською районною адміністрацією заплановано перевірки всіх колодязів, щоб виявити джерело проблеми.

Держпродспоживслужба перевіряє організатора харчування у школах району: усі хворі діти отримували їжу в навчальному закладі від одного приватного підрядника.

Нагадаємо, у Китаї розробили вакцину Hecolin для пом'якшення наслідків гепатиту Е. Це захворювання вельми небезпечне для вагітних жінок і людей із хронічними захворюваннями.

Фокус уже писав про швидку розробку вакцини від гепатиту С. Вчені довгий час не могли розгадати структуру основної частини вірусу.