Суд распорядился забрать дочь у самой старшей матери Украины: как живет девушка сейчас (видео)

Новозаводской районный суд Чернигова принял решение забрать Анну Подвербную от ее матери Валентины, которая является самой старшей матерью в Украине, ведь родила дочь в 65 лет.

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Об этом сообщила черниговская общественная деятельница Оксана Туник-Фриз, обнародовав соответствующее видео вместе с Анной после решения суда.

"Сегодня суд принял решение об отобрании Анны Подвербной от ее матери Валентины Подвербной до достижения Анной Подвербной совершеннолетия", — написала Туник-Фриз.

По ее словам, решение суда стало для Анны настоящим облегчением.

"Мы искренне благодарны суду за справедливое решение, а также органу опеки и попечительства за поддержку. Впереди, возможно, нас ожидает еще апелляция, но сегодня мы сделали очень важный шаг для установления справедливости в этом деле. Шаг, который дает надежду Ани на счастливое детство", — пояснила женщина.

В прилагаемом видео Туник-Фриз отметила, что Аня очень хорошо выступила на суде. Сама девушка, которая также попала на видео, выглядит радостной и счастливой.

В интервью Суспільному девушка рассказала, что ни при каких условиях не хочет возвращаться назад, ведь во время жизни с матерью подвергалась различным видам насилия и вынуждена была попрошайничать.

"Сейчас моя жизнь — счастливая. Я живу, я занимаюсь музыкой, я играю на саксофоне, я хожу в обычную школу, я занимаюсь с репетитором. И я счастлива", — подчеркнула девушка.

Отметим, что заседание суда проходило в закрытом режиме.

Скандал между дочерью и самой старшей матерью Украины

Валентина Подвербная стала матерью в 65 лет благодаря искусственному оплодотворению. На тот момент у нее не было ни мужа, ни детей, ни друзей. На протяжении многих лет женщина собирала деньги на процедуру, которую ей сделали в Киевском институте генетики.

Зимой 2011 года у Валентины родилась девочка, которую она назвала Анна-Мария.

Весной 2023 года, 12-летняя Анна-Мария опубликовала в соцсетях сообщение о том. о том, что ее мать над ней издевается, оскорбляет, царапает и унижает. Девочку изъяли из семьи и перевели ее в реабилитационный центр в Черниговской области.

Напомним, в июне 2024 года Валентина Подвербная заявила, что будет пытаться вернуть себе ребенка и хочет родить еще одного ребенка.