Суд розпорядився забрати доньку у найстаршої матері України: як живе дівчина зараз (відео)

Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення забрати Анну Підвербну від її матері Валентини, яка є найстаршою матір'ю в Україні, адже народила доньку у 65 років.

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Про це повідомила чернігівська громадська діячка Оксана Тунік-Фриз, оприлюднивши відповідне відео разом з Анною після ухвали суду.

"Сьогодні суд прийняв рішення про відібрання Анни Підвербної від її матері Валентини Підвербної до досягнення Анною Підвербною повноліття", — написала Тунік-Фриз.

За її словами, рішення суду стало для Анни справжнім полегшенням.

"Ми щиро вдячні суду за справедливе рішення, а також органу опіки та піклування за підтримку. Попереду, можливо, нас очікує ще апеляція, але сьогодні ми зробили дуже важливий крок для встановлення справедливості у цій справі. Крок, який дає надію Ані на щасливе дитинство", — пояснила жінка.

У доданому відео Тунік-Фриз зазначила, що Аня дуже гарно виступила на суді. Сама дівчина, яка також потрапила на відео, виглядає радісною і щасливою.

В інтервʼю Суспільному дівчина розповіла, що за жодних умов не хоче повертатися назад, адже під час життя з матір'ю зазнавала різних видів насильства і вимушена була жебракувати.

"Зараз моє життя — щасливе. Я живу, я займаюсь музикою, я граю на саксофоні, я ходжу до звичайної школи, я займаюсь з репетитором. І я щаслива", — наголосила дівчина.

Зазначимо, що засідання суду проходило в закритому режимі.

Скандал між донькою та найстаршою матір'ю України

Валентина Підвербна стала матір'ю у 65 років завдяки штучному заплідненню. На той момент у неї не було ні чоловіка, ні дітей, ні друзів. Упродовж багатьох років жінка збирала гроші на процедуру, яку їй зробили в Київському інституті генетики.

Взимку 2011 року у Валентини народилася дівчинка, яку вона назвала Анна-Марія.

Навесні 2023 року, 12-річна Анна-Марія опублікувала в соцмережах публікацію про те, що її мати з неї знущається, ображає, дряпає та принижує. Дівчинку вилучили з родини і перевели її до реабілітаційного центру в Чернігівській області.

Нагадаємо, у червні 2024 року Валентина Підвербна заявила, що буде намагатись повернути собі дитину та хоче народити ще одну дитину.