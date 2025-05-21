"Будет издеваться дальше": почему дочь старейшей матери будет жить с опекуншей до совершеннолетия (видео)

В деле старейшей роженицы Украины, 80-летней Валентины Подвербной, суд постановил продлить изъятие ее дочери, 14-летней Анны-Марии, до достижения совершеннолетия. Девочка, которая не хочет возвращаться к матери, будет оставаться под опекой Елены Ятченко.

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Об этом говорится в материале ТСН.

По словам Валентины Подвербной, она сделала дома ремонт. Однако дочь к ней не приезжает.

Сама же Анна-Мария признается, что не вернется даже в случае, если дома будет евроремонт, джакузи и "горы золота".

"Пройдет два месяца — и снова начнется, она будет издеваться, будет насилие психологическое, физическое. Да, я ее люблю, но я не смогу жить с ней, да, она любит меня, но я не могу жить с ней", — рассказывает девушка.

Анна-Мария сейчас живет в Чернигове, сменила школу, занимается музыкой, имеет друзей, хобби и готовится к поступлению в музыкальный колледж. В детстве, добавляет героиня видео, она не знала, что такое шампунь, чистая постель или обычный душ. По ее словам, мать водила с собой на попрошайничество, ограничивала общение и контролировала каждый шаг.

Опекунша Елена Ятченко рассказывает, что за год под ее опекой ребенок почувствовал себя по-другому. Она похудела на 40 кг, перенесла операцию на глазах, учит английский с репетитором.

Пока неизвестно, будет ли Валентина Подвербная обжаловать решение суда.

Самая старая мать Украины: что известно

Валентина Подвербная стала матерью в 65 лет благодаря искусственному оплодотворению. На тот момент у нее не было ни мужа, ни детей, ни друзей. На протяжении многих лет женщина собирала деньги на процедуру, которую ей сделали в Киевском институте генетики. Зимой 2011 года у черниговчанки родилась девочка, которую она назвала Анна-Мария.

Весной 2023 года, 12-летняя Анна-Мария опубликовала в соцсетях сообщение о том. о том, что ее мать над ней издевается, оскорбляет, царапает и унижает. Девочку изъяли из семьи и перевели ее в реабилитационный центр в Черниговской области. Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной. Женщина заявила, что она хочет родить еще одного ребенка.