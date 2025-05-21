"Знущатиметься далі": чому донька найстарішої матері житиме з опікункою до повноліття (відео)

У справі найстарішої породіллі України, 80-річної Валентини Підвербної, суд ухвалив подовжити вилучення її доньки, 14-річної Анни-Марії, до досягнення повноліття. Дівчинка, яка не хоче повертатись до матері, залишатиметься під опікою Олени Ятченко.

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Про це йдеться в матеріалі ТСН.

За словами Валентини Підвербної, вона зробила вдома ремонт. Однак донька до неї не приїжджає.

Сама ж Анна-Марія зізнається, що не повернеться навіть у випадку, якщо вдома буде євроремонт, джакузі і "гори золота".

"Пройде два місяці — і знову почнеться, вона буде знущатися, буде насильство психологічно, фізичне. Так, я її люблю, але я не зможу жити з нею, так, вона любить мене, але я не можу жити з нею", — розповідає дівчина.

Анна-Марія нині живе у Чернігові, змінила школу, займається музикою, має друзів, хобі та готується до вступу до музичного коледжу. В дитинстві, додає героїня відео, вона не знала, що таке шампунь, чиста постіль чи звичайний душ. За її словами, мати водила з собою на жебракування, обмежувала спілкування та контролювала кожен крок.

Опікунка Олена Ятченко розповідає, що за рік під її опікою дитина відчула себе по-іншому. Вона схудла на 40 кг, перенесла операцію на очах, вчить англійську з репетитором.

Наразі невідомо, чи Валентина Підвербна буде оскаржувати рішення суду.

Найстаріша мати України: що відомо

Валентина Підвербна стала матір'ю в 65 років завдяки штучному заплідненню. На той момент у неї не було ні чоловіка, ні дітей, ні друзів. Упродовж багатьох років жінка збирала гроші на процедуру, яку їй зробили в Київському інституті генетики. Взимку 2011 року у чернігівчанки народилася дівчинка, яку вона назвала Анна-Марія.

Навесні 2023 року, 12-річна Анна-Марія опублікувала в соцмережах публікацію про те, що її мати з неї знущається, ображає, дряпає та принижує. Дівчинку вилучили з родини й перевели її до реабілітаційного центру в Чернігівській області. Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у Підвербної. Жінка заявила, що вона хоче народити ще одну дитину.