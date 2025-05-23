В Днепре девушка танцевала среди могил под российский трек: почему ее накажут за "хулиганство"

В Днепре девушка танцевала на кладбище под русскоязычный трек о каннибализме с нецензурной лексикой.

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Соответствующее видео распространилось в местных Telegram-каналах. В ролике она танцует возле надгробий на кладбище Соборного района города.

На фоне звучит трек российского исполнителя, который поет о каннибализме. В тексте песни также есть нецензурная лексика.

На ситуацию отреагировали правоохранители. Ювенальная полиция установила личность девушки — оказалось, что это 17-летняя местная жительница.

С девушкой и ее матерью провели профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения вблизи мест захоронений. Также в отношении несовершеннолетней составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Вопрос наказания будет решать суд.

Чем отличается мелкое хулиганство от надругательства над могилой

КУоАП определяет мелкое хулиганство как нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. За такой административный проступок человек может понести наказание в виде:

штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн);

от 40 до 60 часов общественных работ;

до 1 месяца исправительных работ с отчислением части заработка;

до 15 суток административного ареста

Надругательство над могилой — это уголовное преступление, которое предусматривает значительно более серьезную ответственность. Статья 297 Уголовного кодекса Украины отмечает, что надругательство над могилой — это уничтожение, разрушение или осквернение могилы, надгробия, часовни или любого сооружения на месте захоронения.

За такие действия предусматривается наказание в виде:

штрафа от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан;

пробационного надзора на срок до 3 лет;

ограничением свободы на срок до 3 лет;

лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в ноябре 2024 года на еврейском кладбище в Бродах Львовской области девушки устроили эротическую фотосессию. Они снимали откровенные кадры посреди могил.

Ранее Фокус писал, что две девушки устроили танцы возле могил погибших воинов. Их задержали полицейские.