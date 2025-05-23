В Дніпрі дівчина танцювала серед могил під російський трек: чому її покарають за "хуліганство"

У Дніпрі дівчина танцювала на кладовищі під російськомовний трек про канібалізм з нецензурною лексикою.

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Відповідне відео поширилось у місцевих Telegram-каналах. У ролику вона танцює біля надгробків на кладовищі Соборного району міста.

На тлі лунає трек російського виконавця, який співає про канібалізм. У тексті пісні також є нецензурна лексика.

На ситуацію відреагували правоохоронці. Ювенальна поліція встановила особу дівчини – виявилось, що це 17-річна місцева жителька.

З дівчиною та її матір'ю провели профілактичну розмову щодо неприпустимості подібної поведінки поблизу місць поховань. Також відносно неповнолітньої склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Питання покарання вирішуватиме суд.

Чим відрізняється дрібне хуліганство від наруги над могилою

КУпАП визначає дрібне хуліганство як нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян. За такий адміністративний проступок людина може понести покарання у вигляді:

штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 грн);

від 40 до 60 годин громадських робіт;

до 1 місяця виправних робіт з відрахуванням частини заробітку;

до 15 діб адміністративного арешту.

Наруга над могилою — це кримінальний злочин, який передбачає значно серйознішу відповідальність. Стаття 297 Кримінального кодексу України зазначає, що наруга над могилою — це знищення, руйнування чи осквернення могили, надгробка, каплиці або будь-якої споруди на місці поховання.

За такі дії передбачається покарання у вигляді:

штрафу від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

пробаційного нагляду на строк до 3 років;

обмеженням волі на строк до 3 років;

позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року на єврейському кладовищі в Бродах Львівської області дівчата влаштували еротичну фотосесію. Вони знімали відверті кадри посеред могил.

Раніше Фокус писав, що дві дівчини влаштували танці біля могил загиблих воїнів. Їх затримали поліцейські.