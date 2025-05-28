В Киеве пройдет бизнес-хаб RAU Expo 2025: программа и участники (инфографика)

Событие организуют для тех, кто "двигает рынок ритейла и ТРЦ". Тема этого года — "Бизнес без границ: бренд, технологии, масштабирование".

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Об этом известно с сайта стратегического двухдневного бизнес-хаба для ритейла, девелопмента и производства RAU Expo 2025.

"RAU EXPO 2025 — это не просто выставка. Это двухдневный бизнес-хаб, где пересекаются инновации, опыт и новые имена. Если ваш бизнес в ритейле, девелопменте, e-commerce или производстве — это ваше must-visit событие в июне", — отмечают организаторы.

Событие будут проводить с 11 по 12 июня. Программа включает 12 практических сессий и более 80 спикеров. Ожидается, что RAU EXPO 2025 посетят более 1500 участников. Обещают, что на бизнес-хабе идеи трансформируются в решения, а знакомства — в партнерства.

Участников мероприятия будут ждать:

экспо-зона с 70 компаниями, в том числе Ukrnafta, NHOOD, "Вчасно", Dragon Capital, Diodika, UTG, Promodo, Smart Business, RDA, Fly Kids и другими;

две сцены с "глубокими кейсами" о новых бизнес-моделях, человеческом капитале, ритейле в период военного вызова, SMM и автоматизации;

Networking с владельцами, топ-менеджерами, инвесторами и экспертами.

В число приглашенных экспертов входят:

президент корпорации TERWIN и основатель EVA, VARUS Руслан Шостак;

CEO Comfy Игорь Хижняк

гендиректор Корпорации АТБ, Co-Founder в INSPIRA business club Борис Марков;

заместитель председателя правления ПУМБ Сергей Магдич;

маркетинговый директор "Фокстрот" Олег Никольский;

исполнительный директор "Антошка" Иван Чивкин;

директор по маркетингу KFC Татьяна Белошицкая;

коммерческий директор RozetkaPay Алексей Миропольский;

генеральный директор ООО "Фирменная сеть "Киевхлеб" Ярослава Билан;

совладелец Harvest Дмитрий Соколовский;

еще десятки лидеров, которые поделятся реальным опытом масштабирования, трансформации и успешного менеджмента под давлением вызовов.

Спикеры, приглашенные на RAU EXPO 2025 Фото: RAU EXPO 2025

Посмотреть программу и зарегистрироваться можно на сайте RAU EXPO 2025. Также с организаторами можно связаться по телефону +38 050 313 74 53 (Наталья Подвышенная) или по электронной почте [email protected].

"RAU EXPO — пространство для тех, кто строит ритейл будущего. Не пропустите главное бизнес-событие лета", — отметила пресс-служба.