У Києві пройде бізнес-хаб RAU Expo 2025: програма й учасники (інфографіка)

Подію організовують для тих, хто «рухає ринок ритейлу та ТРЦ». Тема цього року — «Бізнес без меж: бренд, технології, масштабування».

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Про це відомо з сайту стратегічного дводенного бізнес-хабу для ритейлу, девелопменту та виробництва RAU Expo 2025.

"RAU EXPO 2025 — це не просто виставка. Це дводенний бізнес-хаб, де перетинаються інновації, досвід та нові імена. Якщо ваш бізнес у ритейлі, девелопменті, e-commerce або виробництві — це ваша must-visit подія в червні", — наголошують організатори.

Подію проводитимуть з 11 по 12 червня. Програма включає 12 практичних сесій і понад 80 спікерів. Очікується, що на RAU EXPO 2025 завітають більш як 1500 учасників. Обіцяють, що на бізнес-хабі ідеї трансформуються в рішення, а знайомства — у партнерства.

На учасників заходу чекатимуть:

експо-зона з 70 компаніями, в тому числі Ukrnafta, NHOOD, "Вчасно", Dragon Capital, Diodika, UTG, Promodo, Smart Business, RDA, Fly Kids та іншими;

дві сцени з "глибокими кейсами" про нові бізнес-моделі, людський капітал, ритейл у період воєнного виклику, SMM та автоматизацію;

Networking із власниками, топменеджерами, інвесторами та експертами.

До запрошених експертів входять:

президент корпорації TERWIN і засновник EVA, VARUS Руслан Шостак;

CEO Comfy Ігор Хижняк

гендиректор Корпорації АТБ, Co-Founder в INSPIRA business club Борис Марков;

заступник голови правління ПУМБ Сергій Магдич;

маркетинговий директор "Фокстрот" Олег Нікольський;

виконавчий директор "Антошка" Іван Чивкін;

директорка з маркетингу KFC Тетяна Білошицька;

комерційний директор RozetkaPay Олексій Миропольський;

генеральна директорка ТОВ "Фірмова мережа" Київхліб" Ярослава Білан;

співвласник Harvest Дмитро Соколовський;

ще десятки лідерів, які поділяться реальним досвідом масштабування, трансформації та успішного менеджменту під тиском викликів.

Спікери, запрошені на RAU EXPO 2025 Фото: RAU EXPO 2025

Переглянути програму та зареєструватись можна на сайті RAU EXPO 2025. Також з організаторами можна зв’язатись за телефоном +38 050 313 74 53 (Наталія Підвишенна) або електронною поштою [email protected].

"RAU EXPO — простір для тих, хто будує ритейл майбутнього. Не пропустіть головну бізнес-подію літа", — наголосила пресслужба.