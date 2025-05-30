Женское лидерство в трансформации бизнесов: в Киеве состоится конференция IT Meets Changemakers

В Киеве 5 июня на террасе банка Credit Agricole состоится конференция IT Meets:Changemakers от Львовского ІТ Кластера, посвященная роли женщин в трансформации технологических бизнесов и истории женского лидерства в области информационных технологий.

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Четвертая в текущем году конференция IT Meets:Changemakers объединит успешных лидеров технологических бизнесов, основательниц стартапов, известных общественных деятелей и правозащитниц, представительниц медиа и культурной сферы. Участники события смогут узнать, как вызовы в бизнесе и индустрии можно превратить в возможности для личностного роста и продвижения позитивных изменений в обществе.

Кому стоит посетить IT Meets:Changemakers

Событие будет полезным для всех заинтересованных в развитии женского лидерства в области IT-технологий в Украине, в частности для владельцев и руководителей технологических компаний, руководителей команд, HR-специалисток, основательниц стартапов и тому подобное.

Участники конференции узнают о:

женском лидерстве в бизнесе и опыт управления IT-командами;

мифах о "неженских" профессиях и ролях;

трансформации корпоративной культуры;

диджитализации как пространство для свободы;

балансе между амбициями, ответственностью и заботой о себе;

влиянии цифровых технологий на инклюзию общества;

новой роли женщин в построении будущего Украины.

Спикеры IT Meets:Changemakers

На мероприятие приглашены:

Севгиль Мусаева, главный редактор "Украинской правды";

Александра Матвийчук, правозащитница и руководитель Центра гражданских свобод;

Богдана Неборак, куратор культурных проектов, журналистка, редактор The Ukrainians Media;

Ярослава Кравченко, основательница "Дикого Театра";

Елена Самборская, руководитель и HR-директор в DXC Luxoft в Украине;

Надежда Лущак, CEO Qubstudio и другие.

Когда состоится IT Meets:Changemakers

Регистрация на конференцию стартует на террасе банка Credit Agricole в центре Киева в 14:00 5 июня. Лекции начнутся с 15:00.

Узнать подробнее о программе мероприятия и приобрести билеты можно по ссылке.

Что такое IT Meets

Однодневные события IT Meets посвящены различным отраслям ИТ-индустрии. Они дают представителям украинского ІТ возможность качественного обмена знаниями и опытом, продуктивного нетворкинга с топовыми экспертами отрасли и развития культуры профессиональных сообществ.